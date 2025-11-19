Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Digitalgipfel

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Digitalgipfel:

"Die Überschrift versprach viel. Auf dem Gipfel zur "Digitalen Souveränität Europas" ging es um die ganz großen Fragen. Erwartungsgemäß fielen auch die Antworten groß aus. Man werde sich eigenständig auf den Weg machen, den Wettbewerb annehmen, eigene europäische Dienstleistungen entwickeln, bis hin zur Schaffung eines eigenen Social-Media-Angebots. Doch leider hat die Öffentlichkeit diese Antworten nicht zum ersten Mal gehört, sondern sehr oft - und sehr oft ist nur wenig, jedenfalls nicht genug passiert. So haben neue Tech-Unternehmen in Europa zum Beispiel einen Finanzierungsnachteil. Doch über einen gemeinsamen Finanzmarkt, der dieses Hemmnis beseitigen könnte, zerstreiten sich die Staaten seit Jahren."/DP/jha