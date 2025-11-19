Verhaltener Börsenstart: Blick richtet sich auf Big Tech
Der DAX zeigt sich am Morgen leicht schwächer, während die US-Futures noch keine klare Richtung finden. Auch in Asien dominierte Zurückhaltung: Der Nikkei tendierte leicht im Minus. Anleger blicken vor allem auf den Abend, wenn Nvidia seine Quartalszahlen vorlegt. Ein Ereignis, das als Stimmungstest für den gesamten Tech-Sektor gilt.
Makroökonomischer Überblick:
Im Fokus stehen heute die US-Daten zu Baubeginnen und Baugenehmigungen im Oktober. Prognosen liegen bei rund 1,32 bis 1,33 Millionen Einheiten und gelten als Indikator für die Stabilität des Immobilienmarkts. In Großbritannien fiel die Inflationsrate im Oktober auf 3,6 Prozent, den niedrigsten Wert seit vier Monaten.
Im Fokus:
Nvidia zeigt sich vorbörslich leicht fester. Der Markt wartet gespannt auf die Quartalszahlen, die nach Börsenschluss kommen. Erwartet wird ein Umsatz von rund 55 Milliarden US-Dollar und ein Gewinn je Aktie von etwa 1,25 US-Dollar. Entscheidend ist die Entwicklung im Datacenter-Geschäft, das den Großteil des Umsatzes ausmacht. Investoren achten besonders auf die Prognose für das kommende Quartal, die bei rund 61 Milliarden US-Dollar liegen könnte.
Alphabet legt ebenfalls vorbörslich zu. Rückenwind kommt vom Start von Gemini 3, Googles bisher leistungsstärkstem KI-Modell. Die neue Generation verarbeitet Texte, Bilder und Videos und wird direkt in die Suche integriert. Mit der Einführung unterstreicht Alphabet seinen Anspruch, die Führungsrolle im KI-Wettlauf zu behaupten und die Monetarisierung seiner KI-Infrastruktur voranzutreiben.
