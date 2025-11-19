Verhaltener Börsenstart: Blick richtet sich auf Big Tech

Der DAX zeigt sich am Morgen leicht schwächer, während die US-Futures noch keine klare Richtung finden. Auch in Asien dominierte Zurückhaltung: Der Nikkei tendierte leicht im Minus. Anleger blicken vor allem auf den Abend, wenn Nvidia seine Quartalszahlen vorlegt. Ein Ereignis, das als Stimmungstest für den gesamten Tech-Sektor gilt.

Makroökonomischer Überblick:

Im Fokus stehen heute die US-Daten zu Baubeginnen und Baugenehmigungen im Oktober. Prognosen liegen bei rund 1,32 bis 1,33 Millionen Einheiten und gelten als Indikator für die Stabilität des Immobilienmarkts. In Großbritannien fiel die Inflationsrate im Oktober auf 3,6 Prozent, den niedrigsten Wert seit vier Monaten.

Im Fokus:

Nvidia zeigt sich vorbörslich leicht fester. Der Markt wartet gespannt auf die Quartalszahlen, die nach Börsenschluss kommen. Erwartet wird ein Umsatz von rund 55 Milliarden US-Dollar und ein Gewinn je Aktie von etwa 1,25 US-Dollar. Entscheidend ist die Entwicklung im Datacenter-Geschäft, das den Großteil des Umsatzes ausmacht. Investoren achten besonders auf die Prognose für das kommende Quartal, die bei rund 61 Milliarden US-Dollar liegen könnte.

Alphabet legt ebenfalls vorbörslich zu. Rückenwind kommt vom Start von Gemini 3, Googles bisher leistungsstärkstem KI-Modell. Die neue Generation verarbeitet Texte, Bilder und Videos und wird direkt in die Suche integriert. Mit der Einführung unterstreicht Alphabet seinen Anspruch, die Führungsrolle im KI-Wettlauf zu behaupten und die Monetarisierung seiner KI-Infrastruktur voranzutreiben.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX®/X-DAX® Bull HD0UAT 53,5 17855,596619 Punkte 4,54 Open End DAX® Bull UG5FVR 3,29 22885,130537 Punkte 80,89 Open End DAX® Bull UG5B2Q 5,02 22702,910908 Punkte 51,19 Open End Rheinmetall AG Bull UG8N7N 1,76 1559,352563 EUR 9,92 Open End Sixt SE Bull UG5AJD 0,40 66,016801 EUR 16,39 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.11.2025; 09:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag NVIDIA Corp. Call HD69AX 2,19 190,00 USD 3,98 17.06.2026 Broadcom Inc. Call UG9DWH 2,42 380,00 USD 5,32 18.03.2026 Cisco Systems Inc. Call UG2UEE 0,27 90,00 USD 7,68 17.06.2026 DAX® Put UN0VTF 1,95 21100,00 Punkte 17,88 16.01.2026 NASDAQ 100 Call UG7H8A 7,45 26000,00 Punkte 11,5 20.03.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.11.2025; 09:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Long HD6SGF 10,35 19320,028127 Punkte 6 Open End Micron Technology Inc. Long HD6HH2 5,49 152,375987 USD 3 Open End XPeng Inc. (ADRs) Long UG5DDV 2,70 18,180591 USD 5 Open End DAX® Long UG6LYT 2,40 20865,477958 Punkte 10 Open End DAX® Long UG6H7P 3,16 21638,202873 Punkte 15 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.11.2025; 09:30 Uhr;

