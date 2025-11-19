VW: Sind derzeit gut mit Chips versorgt

Berlin (Reuters) - Europas größter Automobilhersteller Volkswagen hat sich anders als andere Hersteller und Zulieferer ausreichend Chips für seine Produktion gesichert.

"Wir sind jetzt abgesichert, aktuell", sagte VW-Markenchef Thomas Schäfer am Rande einer Branchenveranstaltung auf die Frage nach dem aktuellen Mangel an Nexperia-Chips bei Herstellern und Zulieferern. VW habe aus der Chipkrise nach der COVID-19-Pandemie viel gelernt, sagte Schäfer. Andere Hersteller und Zulieferer sind wegen des Mangels an Nexperia-Chips zu Produktionskürzungen gezwungen. Grund für die Versorgungskrise ist ein Streit zwischen den Niederlanden und China um den Chiphersteller Nexperia.

(Bericht von Rachel More und Christoph Steitz, geschrieben von Olaf Brenner; Redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)