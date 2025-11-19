WOCHENVORSCHAU: Termine bis 2. Dezember 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 2. Dezember 2025

--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 19. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Sage Group, Jahreszahlen 10:00 DEU: Sto, Q3-Umsatz 14:00 FIN: Nokia, Capital Markets Day 19:00 USA: News Corp, Hauptversammlung 19:30 CHE: Novartis, Meet Novartis Management 2025 (bis 20.11.25) 22:20 USA: Nvidia, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Target, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Handelsbilanz 19/25 00:50 JPN: Kernaufträge Maschinenbau 9/25 08:00 DEU: Außenhandel 9/25 (detailliert) 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 9/25 08:00 GBR: Verbraucherpreise 10/25 08:00 GBR: Erzeugerpreise 10/25 09:00 AUT: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig) 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 9/25 11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig) 14:30 USA: Handelsbilanz 8/25 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 29.10.25 SONSTIGE TERMINE 09:30 LUX: EU-Gericht urteilt zum Recht auf Zugang zu Zulassungsdokumenten des Biontech-Impfstoffs Comirnaty 09:30 LUX: EU-Gericht urteilt zur Einstufung von Amazon als sehr große Online-Plattform DEU: Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht der Finanzaufsicht Bafin, Bonn DEU: Abschluss Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung «Zukunft gestalten in einer unberechenbaren Welt», Berlin +12.45 Interview Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) 13:30 BEL: EU-Kommission stellt Pläne für Änderungen digitaler Gesetze vor. Die EU-Kommission stellt ihre Pläne zur Vereinfachung digitaler Gesetze vor. Es geht unter anderem um die Datenschutzgrundverordnung, Cookie-Banner und das KI-Gesetz. 14:00 DEU: Landgericht Köln verhandelt Klage von Verbraucherzentrale Baden-Württemberg gegen Rewe wegen App-Werbung, Köln DEU/SWE: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfängt den schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson + 15.30 Pk Merz mit Ministerpräsident Kristersson DEU/CHN: Finanzminister Lars Klingbeil zu wirtschaftspolitischen Gesprächen in Shanghai BEL: EU-Kommission will Pläne für eine schlagkräftigere Verteidigungsindustrie und reibungslose Militärtransporte innerhalb Europas vorstellen BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission präsentiert Vorschläge zu ergänzenden Altersvorsorgeprodukten, Brüssel BEL: EU-Kommission will Überarbeitung der Verordnung über nachhaltige Finanzberichterstattung vorschlagen BEL: EU-Kommission stellt Strategie für den Verbraucherschutz bis 2030 vor BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 20. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: CTS Eventim, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Halma, Halbjahreszahlen 08:30 DEU: Siemens Energy, Capital Markets Day 10:30 FRA: Valeo, Investor Day 13:00 USA: Walmart, Q3-Zahlen 13:30 USA: Warner Music Group, Q4-Zahlen 17:00 CHE: Novartis, Meet Novartis Management 2025 (letzter Tag) 22:15 USA: Gap, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Renk, Capital Markets Day USA: Moderna, Capital Markets Day USA: Intuit, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 10/25 08:00 CHE: Im- und Exporte 10/25 08:00 DEU: Erzeugerpreise 10/25 08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 9/25 12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 9/25 14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 11/25 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 10/25 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/25 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Regionalpolitische Jahrestagung 2025 des Bundeswirtschaftsministeriums unter dem Motto «Wachstum durch regionale Stärke», Chemnitz Anwesend sind u. a. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. 11:00 DEU: Pk des Touristikkonzerns Alltours zum Geschäftsjahr 2024/25 + Reisetrends Sommer 2026, Düsseldorf DEU: Fachtagung Finanzaufsicht Bafin zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Frankfurt/M. U.a. mit einem Vortrag der Chefin der neuen EU-Anti-Geldwäschebehörde Amla, Bruna Szego DEU: Online-Veranstaltung Bundesverband Druck und Medien (BVDM) zur EU-Verpackungsverordnung, Berlin BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 21. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN -- TERMINE KONJUNKTUR 01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 11/25 00:30 JPN: Verbraucherpreise 10/25 01:30 JPN: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 10/25 08:45 FRA: Geschäftsklima 11/25 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 11/25 09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/25 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: «Frankfurt European Banking Congress», Frankfurt/M. U.a. mit Reden von EZB-Präsidentin Christine Lagarde und Bundesbank-Präsident Joachim Nagel BEL: Treffen der EU-Minister für Entwicklungshilfe, Brüssel BRA: Geplanter Abschluss der Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém ZAF: Vor dem zweitägigen G20-Gipfels mit den Themen: Ukraine-Krieg, Lage im Nahen Osten angesichts des Gaza-Kriegs, US-Zollpolitik, Johannesburg Für US-Präsident Donald Trump reist Vize-Präsident J.D. Vance an. Der russische Präsident Wladimir Putin wird vom stellvertretenden Leiter seiner Präsidialverwaltung, Maxim Oreschkin, vertreten. --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 24. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Julius Bär, Q3-Umsatz 07:00 NLD: Prosus, Halbjahreszahlen 11:00 DEU: Borussia Dortmund, Hauptversammlung 11:00 SWE: Alfa Laval, Capital Markets Day TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Agilent Technologies, Q4-Zahlen USA: Zoom Video Communications, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Erzeugerpreise 10/25 10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 11/25 10:00 POL: Industrieprodukten 10/25 10:00 POL: Erzeugerpreise 10/25 14:30 USA: CFNA-Index 10/25 15:00 BEL: Geschäftsklima 11/25 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 11/25 SONSTIGE TERMINE DEU: 4. Digitalministerkonferenz (DMK) u.a. mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) und der DMK-Vorsitzenden Dörte Schall, Berlin AGO: EU-Afrika-Gipfel, Luanda Die EU wird bei dem Gipfel u.a. von EU-Ratspräsident António Costa und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen repräsentiert werden. BEL: Treffen der EU-Minister für Handel, Brüssel HINWEIS JPN: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 25. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Easyjet, Jahreszahlen 08:00 GBR: Compass Group, Jahreszahlen 08:00 GBR: Kingfisher, Q3-Umsatz 09:00 FIN: Fortum, Investor Day 10:00 FIN: Stora Enso, Capital Markets Day 13:00 USA: Analog Devices, Q3-Zahlen 22:05 USA: HP Inc., Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Axa, Investor Day FRA: Alstom, Investor Day NLD: ABN Amro, Capital Markets Day USA: Autodesk, Q3-Zahlen USA: Best Buy, Q3-Zahlen USA: Abercrombie & Fitch, Q3-Zahlen USA: Dell, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 10/25 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 10/25 08:00 SWE: Erzeugerpreise 10/25 08:00 DEU: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Staatsausgaben, Privatkonsum Q3/25 09:00 ESP: Erzeugerpreise 10/25 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 10/25 14:30 USA: FHFA-Hauspreisindex 9/25 14:30 USA: Erzeugerpreise 9/25 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 11/25 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 11/25 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 10/25 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: LBBW, Pressekonferenz: Jahresausblick 2026 mit LBBW-Chefvolkswirt Moritz Kraemer, Frankfurt 10:30 DEU: Kapitalmarktausblick DWS für 2026, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Weihnachtspressekonferenz des Handelsverbandes Hessen, Frankfurt/M. AGO: EU-Afrika-Gipfel (zweiter und letzter Tag), Luanda --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 26. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 LUX: Aroundtown, Q3-Zahlen 10:00 FIN: Stora Enso, Capital Markets Day (zweiter Tag) CHE: Adecco, Capital Markets Day USA: Deere & Co, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/25 (endgültig) 08:00 NOR: BIP Q3/25 10:00 POL: Arbeitslosenquote 10/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Privater Konsum Q3/25 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 10/25 (vorläufig) 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/25v (vorläufig) 15:45 USA: MNI PMI Chicago 11/25 16:00 USA: Private Einkommen und Ausgaben 10/25 16:00 USA: Neubauverkäufe 10/25 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 17:00 RUS: Industrieproduktion 10/25 20:00 USA: Fed, Beige Book SONSTIGE TERMINE DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin 09:00 DEU: Bundesarbeitsgericht verhandelt über tarifliche Mehrarbeitszuschläge, Erfurt 10:30 DEU: Konjuktur-Pk des bayerischen Baugewerbes mit dem Präsidenten und Hauptgeschäftsführer des Landesverbandes Bayerischer Bauinnungen (LBB), München GBR: Britische Finanzministerin Rachel Reeves legt den Haushalt vor, London --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 27. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Baywa, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz) 10:00 NOR: Norsk Hydro, Investor Day TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: Sika AG, Investor Day FRA: Remy Cointreau, Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 CHN: Industriegewinne 10/25 08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 12/25 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 11/25 10:00 EUR: Geldmenge M3 10/25 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 11/25 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/25 (endgültig) 11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen, Industrievertrauen 11/25 11:30 BEL: Verbraucherpreise 11/25 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Hybrid-Symposium von «Börsen-Zeitung» und PwC: «Kreditgeschäft der Zukunft», Frankfurt/M. U.a. mit Christian Gerhardt (Deutsche Bank), Hinrich Holm (Investitionsbank Berlin), Melanie Kehr (KfW) und Eva Wunsch-Weber (Frankfurter Volksbank Rhein/Main) 10:00 DEU: Konsumklima Summit 2025, Berlin 10:30 DEU: Erneut Verhandlung vor dem Oberverwaltungsgericht im Streit um Offshore Windpark Butendieck in der Nordsee, Münster 11:00 DEU: Online-Adventsgespräch Rotkäppchen-Mumm, Eltville am Rhein 11:00 DEU: Presse Roundtable der von Poll Immobilien GmbH «Wohneigentum ermöglichen - Neubau und Revitalisierung: Was 2026 geschehen muss», Frankfurt/M. 12:30 DEU: Festakt bei Volkswagen: «Unsere Mitbestimmung wird 80 Jahre», Wolfsburg Festrede von Eva Umlauf und Grußworte von Daniela Cavallo, Oliver Blume, Olaf Lies und Christiane Benner. 18:00 DEU: bankendialog «Leitwährungsdiskussion und Kapitalflüsse - wie können Deutschland und der Euroraum profitieren?», Berlin U.a. mit dem Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes, Heiner Herkenhoff QAT: Geneva International Motor Show (GIMS), Doha HINWEIS USA: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 28. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN -- TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Arbeitslosenquote 10/25 00:30 JPN: Tokio Verbraucherpreise 11/25 00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 10/25 00:50 JPN: Industrieproduktion 10/25 (vorläufig) 06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 10/25 07:00 FIN: BIP Q3/25 08:00 DEU: Erwerbstätigkeit 10/25 08:00 DEU: Reallöhne Q3/25 (vorläufig) 08:00 SWE: BIP Q3/25 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 10/25 08:00 DNK: Arbeitslosenquote 10/25 08:00 NOR: Arbeitslosenquote 11/25 08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig) 08:45 FRA: Erzeugerpreise 10/25 08:45 FRA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung) 09:00 CHE: KOF Frühindikator 11/25 09:00 CHE: BIP Q3/25 09:00 CZS: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Verbraucherpriese 11/25 (vorläufig) 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 10/25 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 11/25 10:00 POL: Verbraucherpreise 11/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 11/25 10:00 ITA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 BEL: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig) 12:00 PRT: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE DEU: Bundestag - Abschluss Haushaltswoche --------------------------------------------------------------------------------------- SONNTAG, DEN 30. NOVEMBER TERMINE KONJUNKTUR 02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 1. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 16:00 CHE: Novartis, Social Impact & Sustainability Annual Investor Event TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Investitionen Q3/25 02:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 08:30 HUN: Handelsbilanz 10/25 09:00 POL: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 09:30 CZS: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 09:45 ITA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 09:50 FRA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 POL: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 11/25 16:00 USA: Bauinvestitionen 10/25 --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 2. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Bilfinger, Capital Markets Day 10:00 DEU: VDMA veröffentlicht Auftragseingang Oktober 2025 USA: Kfz-Absatz 11/25 TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig) 08:30 HUN: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichungh) 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 11/25 09:00 AUT: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 10/25 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 10/25 11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/25 (vorab) 12:00 ITA: Erzeugerpreise 10/25 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Online-Pk BKK Dachverband zu BKK Gesundheitsreport 2025 «Vielfalt und gesunde Arbeit» CHN: Deutsche Handelskammer in China stellt Geschäftsklimaumfrage vor EUR: PK Nato-Generalsekretär Mark Rutte zum Außenministertreffen am 3. Dezember EUR: Treffen der EU-Gesundheitsminister ---------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi