ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Grenke mit 'Buy' - Ziel 29 Euro
dpa-AFX · Uhr
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die bewertung von Grenke beim Kursziel von 29 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die Erholung des Leasinganbieters gewinne an Fahrt und so sei es an der Zeit für eine Neubewertung, schrieb Marius Fuhrberg am Mittwochabend. Grenke sei schließlich Marktführer in einer geschützten Marktnische. Er rechnet mit einer verbesserten Wachstumsdynamik und bezeichnet die Bewertung der Aktie als attraktiv./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 17:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
