ANALYSE-FLASH: Jefferies lässt CTS Eventim nach Zahlen auf 'Buy' - Ziel 115 Euro

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat CTS Eventim nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter habe ein starkes Quartal hinter sich und den Jahresausblick bestätigt, schrieb Henrik Paganetty am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Er hob hervor, dass die operative Ergebnismarge (Ebitda) im Live-Entertainment-Geschäft nach dem schwachen Vorquartal wieder bei 7 Prozent liege./rob/gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 12:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 12:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

