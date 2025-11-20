ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Walmart nach Zahlen auf 'Overweight'
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 128 US-Dollar belassen. Christopher Horvers sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung von einem soliden Zahlenwerk des Einzelhandelskonzerns und verwies auf die angehobenen Schätzungen. Die bisherigen Markterwartungen für das vierte Quartal lägen nun am oberen Ende der neuen Prognosespanne. Er sah zudem alles in allem auch ein paar Kritikpunkte im Zahlenwerk und verwies darauf, dass die Trendwende der Marge weiterhin ausstehe./ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 07:58 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 07:58 / EST
Das könnte dich auch interessieren
Quartalsbericht veröffentlichtNvidia kontert KI-Sorgen mit nächstem Geschäftsschubheute, 06:15 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Verrechnungstöpfe nutzenWie clevere Verluststrategien die Steuerlast deutlich senken könnenheute, 15:37 Uhr · onvista
Trading-ImpulsDie Aktie dieses Autobauers hat weitere zehn Prozent Abwärtspotenzial18. Nov. · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 16.11.2025Wie geht's nach dem Shutdown weiter? Das sagt die Statistik16. Nov. · onvista