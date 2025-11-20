ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Walmart nach Zahlen auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 128 US-Dollar belassen. Christopher Horvers sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung von einem soliden Zahlenwerk des Einzelhandelskonzerns und verwies auf die angehobenen Schätzungen. Die bisherigen Markterwartungen für das vierte Quartal lägen nun am oberen Ende der neuen Prognosespanne. Er sah zudem alles in allem auch ein paar Kritikpunkte im Zahlenwerk und verwies darauf, dass die Trendwende der Marge weiterhin ausstehe./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 07:58 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 07:58 / EST