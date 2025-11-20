W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Walmart nach Zahlen auf 'Overweight'

dpa-AFX · Uhr
Dividenden-Aristokraten
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 128 US-Dollar belassen. Christopher Horvers sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung von einem soliden Zahlenwerk des Einzelhandelskonzerns und verwies auf die angehobenen Schätzungen. Die bisherigen Markterwartungen für das vierte Quartal lägen nun am oberen Ende der neuen Prognosespanne. Er sah zudem alles in allem auch ein paar Kritikpunkte im Zahlenwerk und verwies darauf, dass die Trendwende der Marge weiterhin ausstehe./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 07:58 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 07:58 / EST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Walmart
JP Morgan
J
JPMORGAN
W
WALMART

Das könnte dich auch interessieren

Quartalsbericht veröffentlicht
Nvidia kontert KI-Sorgen mit nächstem Geschäftsschubheute, 06:15 Uhr · dpa-AFX
Nvidia kontert KI-Sorgen mit nächstem Geschäftsschub
Nvidia steigert Umsatz um über 60 Prozentgestern, 23:00 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Verrechnungstöpfe nutzen
Wie clevere Verluststrategien die Steuerlast deutlich senken könnenheute, 15:37 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 16.11.2025
Wie geht's nach dem Shutdown weiter? Das sagt die Statistik16. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden