APA ots news: UNIQA nach drei Quartalen: Gewinn steigt um 26 Prozent, erhöhter Outlook bestätigt

Wien (APA-ots) - - Verrechnete Prämien um 9,2 Prozent auf 6.411 Millionen  
Euro 
gewachsen 

- Combined Ratio netto auf 91,0 Prozent verbessert 

- Ergebnis vor Steuern um 24,4 Prozent auf 423 Millionen Euro erhöht 

- Konzernergebnis um 26,1 Prozent auf 333 Millionen Euro gestiegen 

- Kapitalquote nach Solvency II von 283 Prozent weiter auf sehr hohem 
Niveau 

"Auf Basis einer hohen Produktivität im Vertrieb, konsequenter 
Kostendisziplin und einer erfreulichen Entwicklung im Schadenbereich 
- auch aufgrund des weitgehenden Ausbleibens von Naturkatastrophen - 
konnten wir unser Ergebnis weiter deutlich steigern", sagt Andreas 
Brandstetter, CEO UNIQA Insurance Group A G. "In Österreich wachsen 
wir in allen Sparten, ebenso in Zentral- und Osteuropa, wo unsere 
Tochtergesellschaften ihren erfolgreichen Kurs fortsetzen." In Zahlen 
gegossen ergibt das ein Prämienplus von soliden fünf Prozent in 
Österreich sowie eine anhaltend dynamische Entwicklung von rund zehn 
Prozent in CEE. Besonders kräftig ist das Prämienplus im größten 
Markt Polen mit 13,8 Prozent, aber auch in Rumänien (+ 17,1 Prozent) 
oder in der Ukraine (+ 12,7 Prozent). 

Auf Basis dieser sehr guten Entwicklung bestätigt UNIQA den 
bereits angehobenen Ausblick für das gesamte Geschäftsjahr 2025 und 
erwartet ein Ergebnis vor Steuern im Bereich von 490 bis 510 
Millionen Euro. 

Kennzahlen 1 - 9/2025 

Die verrechneten Prämien der UNIQA Insurance Group AG inklusive 
der Sparanteile der fonds- und der indexgebundenen Lebensversicherung 
stiegen in den ersten neun Monaten 2025 im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum um 9,2 Prozent auf 6.411 Millionen Euro (1 - 
9/2024: 5.872 Millionen Euro). Deutlich spürbare Wachstumsbeiträge 
kamen dabei aus allen Segmenten, allen voran aus der Schaden- und 
Unfallversicherung. Auch die Sparten Krankenversicherung und 
Lebensversicherung lagen solide im Plus. 

Der Versicherungsumsatz - die versicherungstechnischen Erträge 
nach IFRS 17 - der UNIQA Group stieg in den ersten drei Quartalen 
2025 um 8,4 Prozent auf 5.298 Millionen Euro (1 - 9/2024: 4.888 
Millionen Euro), wozu alle Sparten und Segmente beigetragen haben: 
Die Schaden- und Unfallversicherung hat um 8,3 Prozent, die 
Krankenversicherung um 6,0 Prozent und die Lebensversicherung um 12,9 
Prozent zugelegt. In Österreich stieg der Versicherungsumsatz um 5,5 
Prozent, in den internationalen Gesellschaften um 11,8 Prozent. 

Das versicherungstechnische Ergebnis der UNIQA Group lag bei 577 
Millionen Euro (1 - 9/2024: 391 Millionen Euro). 

Das Kapitalanlageergebnis blieb in den ersten neun Monaten 2025 
mit 592 Millionen Euro trotz anhaltender Schwankungen an den 
internationalen Finanzmärkten nur leicht unter dem Vorjahresniveau (1 
- 9/2024:619 Millionen Euro). Das Finanzergebnis lag im 
Berichtszeitraum bei 136 Millionen Euro (1 - 9/2024: 182 Millionen 
Euro). 

Das Ergebnis vor Steuern der UNIQA Group verbesserte sich um 24,4 
Prozent auf 423 Millionen Euro (1 - 9/2024: 340 Millionen Euro). Das 
Konzernergebnis (den Anteilseigner:innen der UNIQA Insurance Group AG 
zurechenbarer Anteil des Periodenergebnisses) erhöhte sich um 26,1 
Prozent auf 333 Millionen Euro (1 - 9/2024: 264 Millionen Euro). 

Die regulatorische Kapitalquote nach Solvency II , die als 
Gradmesser für die Kapitalisierung gilt, lag bei UNIQA am Stichtag 
30. September 2025 mit 283 Prozent auf sehr hohem Niveau. 

Ergebnisse in den Geschäftsbereichen 

Schaden- und Unfallversicherung 

Die verrechneten Prämien in der Schaden- und Unfallversicherung 
wuchsen in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 um 11,4 Prozent 
auf 3.930 Millionen Euro (1 - 9/2024: 3.529 Millionen Euro). 

Die Netto Combined Ratio (nach Rückversicherung) in der Schaden- 
und Unfallversicherung hat sich auf 91,0 Prozent verbessert (1 - 
9/2024: 94,4 Prozent). Das ist nicht zuletzt auf den moderaten 
Verlauf bei Großschäden und Naturkatastrophen zurückzuführen. 

Kranken- und Lebensversicherung 

In der Krankenversicherung konnte bei den verrechneten Prämien in 
den ersten drei Quartalen 2025 ein Wachstum von 6,2 Prozent auf 1.213 
Millionen Euro verzeichnet werden (1 - 9/2024: 1.142 Millionen Euro). 

In der Lebensversicherung stiegen im Berichtszeitraum die 
verrechneten Prämien inklusive der Sparanteile der fonds- und der 
indexgebundenen Lebensversicherung um 5,5 Prozent auf 1.268 Millionen 
Euro (1 - 9/2024: 1.201 Millionen Euro), wobei sich insbesondere das 
internationale Segment mit einem Anstieg von 9,4 Prozent sehr positiv 
entwickelte. 

Das Neugeschäft in der Kranken- und Lebensversicherung war in den 
ersten neun Monaten 2025 weiterhin auf gutem Niveau. Auf Basis der 
Contractual Service Margin betrug die Neugeschäftsmarge 9,4 Prozent 
mit einem Neugeschäftswert von 184 Millionen Euro. 

Die Contractual Service Margin (Vertragliche Servicemarge) in der 
Kranken- und Lebensversicherung erhöhte sich per 30. September 2025 
auf 5.863 Millionen Euro (31. Dezember 2024: 5.252 Millionen Euro). 
Diese seit IFRS 17 neue Bilanzposition stellt die in Zukunft 
erwarteten Gewinne aus Versicherungsverträgen dar. 

Ausblick 

Im Verlauf des Geschäftsjahres 2025 - dem ersten Jahr unseres 
erweiterten Strategieprogramms "UNIQA 3.0 - Growing Impact" - werden 
wir unseren Fokus weiterhin auf die Stärkung des 
versicherungstechnischen Kerngeschäfts und die Steigerung der 
Profitabilität in Österreich sowie auf profitables Wachstum in 
unseren CEE-Märkten richten. Wir gehen auch weiterhin von einem über 
dem BIP liegenden Prämienwachstum aus. 

Aufgrund der bisherigen guten Performance erwarten wir für das 
Gesamtjahr 2025 - vorbehaltlich signifikanter negativer Einflüsse aus 
Naturkatastrophen und aus Verwerfungen am Kapitalmarkt - ein Ergebnis 
vor Steuern im Bereich von 490 Millionen bis 510 Millionen Euro. 

Mit einer Zielausschüttungsquote von 50 bis 60 Prozent streben 
wir nach wie vor eine progressive und attraktive Erfolgsbeteiligung 
für unsere Aktionärinnen und Aktionäre an. 

Vorbehalt bei Zukunftsaussagen 

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf die zukünftige 
Entwicklung von UNIQA beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen 
dar, die auf Basis aller uns zum aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung 
stehenden Informationen getroffen wurden. Sollten die zugrunde 
gelegten Annahmen nicht eintreffen, so können die tatsächlichen 
Ergebnisse von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Eine 
Gewähr kann für diese Angaben daher nicht übernommen werden. 

Fotos des UNIQA CEOs Andreas Brandstetter sind auf der 
Presseseite des Versicherungsunternehmens zu finden. 

In diesem Video erläutert Kurt Svoboda, Vorstand für Finanz- und 
Risikomanagement bei der UNIQA Insurance Group AG, die aktuellen 
Ergebnisse. 

UNIQA Group 
Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in 
ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 
20.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen 
betreuen in 14 Ländern mehr als 17 Millionen Kund:innen. In 
Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die 
zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA 
in 11 Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, 
Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, 
Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der 
Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group. 

Rückfragehinweis: 
   Klaus Kraigher 
   Pressesprecher 
   UNIQA Insurance Group AG 
   Telefon: +43 664 8231997 
   E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at 
   Website: https://www.uniqa.at 

