Brand auf Gelände der Klimakonferenz COP30 in Belém

BELÉM (dpa-AFX) - Auf dem Gelände der Weltklimakonferenz in Brasilien ist ein Feuer ausgebrochen. Reporter der Deutschen Presse-Agentur konnten Rauch aus einem der großen Zelte aufsteigen sehen - auch mehrere Medien berichteten über ein Feuer und beriefen sich dabei auf Sicherheitskräfte./ppz/toz/DP/jha