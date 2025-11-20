Brand auf Gelände der Klimakonferenz COP30 in Belém
dpa-AFX
BELÉM (dpa-AFX) - Auf dem Gelände der Weltklimakonferenz in Brasilien ist ein Feuer ausgebrochen. Reporter der Deutschen Presse-Agentur konnten Rauch aus einem der großen Zelte aufsteigen sehen - auch mehrere Medien berichteten über ein Feuer und beriefen sich dabei auf Sicherheitskräfte./ppz/toz/DP/jha
