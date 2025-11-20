CTS EVENTIM ernennt William Willms zum neuen Chief Financial Officer



Hamburg, 20.11.2025 – CTS EVENTIM, Europas führender Ticketing- und Live-Entertainment-Anbieter und weltweite Nummer zwei, beruft mit Wirkung zum 1. Januar 2026 den ausgewiesenen Finanz- und Transformationsexperten und langjährigen CFO der Lufthansa Technik AG William Willms als neuen Chief Financial Officer in den Vorstand. Er tritt damit die Nachfolge von Holger Hohrein an, der das Unternehmen wie bereits bekannt gegeben zum Jahresende verlässt.

William Willms bringt mehr als zwei Jahrzehnte internationale Führungserfahrung in Finanz-, Strategie- und Transformationsfunktionen mit. Zuletzt verantwortete der promovierte Volljurist als Vorstand Finanzen der Lufthansa Technik AG unter anderem die Bereiche Rechnungswesen & Finanzen, Risikomanagement, Recht, Revision & Compliance sowie IT und Digitalisierung. Während seiner Zeit als CFO erzielte Lufthansa Technik in den vergangenen Jahren Rekordergebnisse und setzte ein umfassendes Wachstums- und Digitalisierungsprogramm erfolgreich um.

Zuvor war William Willms Executive Vice President Konzernstrategie und M&A der Deutschen Lufthansa AG und Mitglied des Group Executive Committee. In dieser Rolle steuerte er konzernweite Transformationsinitiativen, Portfolioanpassungen sowie die strategische Weiterentwicklung der Lufthansa Group und war entscheidend an staatlichen Stabilisierungsmaßnahmen während der Corona-Pandemie beteiligt.

Weitere berufliche Stationen umfassen leitende Positionen bei der Asian Development Bank in Manila, der Deutschen Bank in Frankfurt und London sowie vielfältige Mandate in internationalen Joint Ventures und Verwaltungsräten in Europa und Asien.

Dr. Bernd Kundrun, Vorsitzender des Aufsichtsrates, CTS EVENTIM: „Ich freue mich, dass wir William Willms als CFO für CTS EVENTIM gewinnen konnten. Seine umfassende Expertise und sein strategisches Know-how werden die dynamische Entwicklung des Unternehmens stärken und wichtige Voraussetzungen schaffen, um das zukünftige Wachstum von CTS EVENTIM weiter voranzutreiben. Mit seiner langjährigen Erfahrung ist er eine hervorragende Ergänzung für das Management-Team.“

Klaus-Peter Schulenberg, CEO, CTS EVENTIM: „Ich heiße William im Namen des gesamten Vorstands herzlich willkommen und freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit. Seine Expertise in M&A-Projekten, seine Erfolge in Transformationsprozessen und sein Verständnis für komplexe Unternehmenszusammenhänge werden unsere internationale Wachstumsagenda weiter stärken. Wir werden gemeinsam mit ihm weitere wichtige Impulse für die zukünftige Entwicklung unseres Unternehmens setzen.“

William Willms, designierter CFO, CTS EVENTIM: „Ich danke dem Aufsichtsrat sowie Klaus für das Vertrauen und freue mich darauf, CTS EVENTIM künftig als CFO zu unterstützen. Das Unternehmen verfügt über eine beeindruckende internationale Positionierung, eine starke technologische Basis und klare Wachstumsambitionen. Gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen und meinem zukünftigen Team werde ich daran arbeiten, diese Entwicklung weiter voranzutreiben und die finanziellen und operativen Grundlagen für den langfristigen Erfolg weiter zu stärken.“

ÜBER CTS EVENTIM

CTS EVENTIM ist als Ticketing-Anbieter die Nummer eins in Europa und die Nummer zwei weltweit. Pro Jahr werden mehr als 300 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet – mobil, online und stationär. Laut dem „Global Promoter Ranking 2024“ von Pollstar ist die Gruppe der zweitgrößte Veranstalter der Welt. Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und Mitglied des MDAX. Der Konzern erwirtschaftete 2024 in mehr als 25 Ländern einen Umsatz von 2,8 Mrd. Euro.



CORPORATE COMMUNICATIONS

Christian Colmorgen

Vice President Corporate Communications

christian.colmorgen@eventim.de



INVESTOR RELATIONS

Marco Haeckermann

Vice President Corporate Development & Strategy

marco.haeckermann@eventim.de

