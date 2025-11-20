W​e​r​b​u​n​g ausblenden

CTS Eventim findet neuen Finanzvorstand

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter CTS Eventim hat einen neuen Finanzchef gefunden. Zum Jahresbeginn 2026 soll William Willms die Nachfolge von Holger Hohrein antreten, wie das MDax -Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Willms arbeitete zuletzt lange in gleicher Position beim Airline-Dienstleister Lufthansa Technik und hatte zuvor auch Aufgaben bei der Konzernmutter Lufthansa. Der Abschied von Hohrein war bereits im September bekanntgeworden; er verlässt das Unternehmen zum Jahresende. Am Abend nach Börsenschluss legt CTS Eventim seine Zahlen zum dritten Quartal vor./men/mis

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
CTS Eventim
M
MDAX
Lufthansa

Das könnte dich auch interessieren

UBS rät zum Verkauf
Kursrutsch bei Fraport hält angestern, 09:09 Uhr · dpa-AFX
Kursrutsch bei Fraport hält an
Weitere Artikel
W​e​r​b​u​n​g ausblenden