CTS Eventim findet neuen Finanzvorstand
dpa-AFX · Uhr
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter CTS Eventim hat einen neuen Finanzchef gefunden. Zum Jahresbeginn 2026 soll William Willms die Nachfolge von Holger Hohrein antreten, wie das MDax -Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Willms arbeitete zuletzt lange in gleicher Position beim Airline-Dienstleister Lufthansa Technik und hatte zuvor auch Aufgaben bei der Konzernmutter Lufthansa. Der Abschied von Hohrein war bereits im September bekanntgeworden; er verlässt das Unternehmen zum Jahresende. Am Abend nach Börsenschluss legt CTS Eventim seine Zahlen zum dritten Quartal vor./men/mis
