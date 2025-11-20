Ebay startet Live-Shopping in Deutschland

Online-Handel

San Jose (dpa) - Die Online-Handelsplattform Ebay bringt ihre Live-Shopping-Funktion nach Deutschland. Die ersten Verkaufs-Livestreams soll es am 29. November von der Messe Comic Con in Stuttgart geben. In den USA sei das Geschäft von Ebay Live binnen eines Jahres fünfmal größer geworden, sagte Konzernchef Jamie Iannone der Deutschen Presse-Agentur. Der Online-Auktionspionier trifft in dem Markt in Deutschland unter anderem auf die Live-Verkäufe bei der Kurzvideo-Plattform Tiktok, die seit Frühjahr verfügbar sind.

Bei Ebay Live kann sowohl in Auktionen als auch per Sofort-Kauf verkauft werden. Nutzer können dabei Kommentare abgeben und den Verkäufern Fragen stellen. In Deutschland wird Ebay die Funktion zunächst für Sammelartikel und Mode verfügbar machen, weitere Kategorien sollen im kommenden Jahr folgen.

«Zwischenmenschliche Verbindung»

Iannone sieht in dem Format ein «Element zwischenmenschlicher Verbindung» und sagt, dass Menschen gern mit Enthusiasten und Experten zu tun hätten. Verkäufer könnten mit Hilfe der Livestreams wiederum eine Fangemeinde rund um ihre Themen pflegen und dadurch auch den Absatz abseits der Kamera steigern. In den Livestreams in den USA werden oft Sammelkarten und Luxusartikel angeboten - aber zum Beispiel versteigert auch die Heilsarmee gebrauchte Anziehsachen und Accessoires zum Startpreis von einem Dollar.

Selbst shoppen statt per KI

Ebay richtete sich unter Iannones Führung stark auf einige Kategorien wie Sammelartikel, Autoteile und vor allem gebrauchte Mode aus. Aus seiner Sicht schützt dies das Geschäft von Ebay weitgehend vor möglichen Umwälzungen durch Künstliche Intelligenz. KI-Firmen entwickeln Software, die im Auftrag von Nutzern eigenständig Aufgaben erledigen kann. Diese sogenannten Agenten könnten dann zum Beispiel auch Aufträge zum Online-Shopping übernehmen - und dabei mit großer Wahrscheinlichkeit auch mit ähnlich autonomer Software auf Verkäuferseite kommunizieren.

Iannone ist jedoch überzeugt, dass in Bereichen, in denen Ebay aktiv ist, Menschen auch in Zukunft gern selbst shoppen werden. «Bei Routine-Käufen, die man immer und immer wieder macht, könnte man dazu neigen, ein Abo abzuschließen» - oder es von einem Shopping-Agenten erledigen zu lassen, sagte der Ebay-Chef. Wenn man aber zum Beispiel eine Luxus-Handtasche kaufe, «haben Leute Freude an solchen Shopping-Erlebnissen».

KI-Werkzeuge für Nutzer

Die eigenen KI-Anstrengungen konzentriert Ebay darauf, die Nutzung der Plattform zu vereinfachen - statt die Rolle der Menschen zu ersetzen. So können Verkäufer automatische Artikelbeschreibungen auf Basis von Fotos erstellen lassen. Im Netz werden diese Beschreibungen manchmal als zu allgemein und blumig kritisiert. Iannone betont, dass Verkäufer die automatisch erstellten Texte bearbeiten können. Im nächsten Schritt will Ebay die Suche auf der Plattform mit Hilfe Künstlicher Intelligenz verbessern - so dass Anfragen in ganzen Sätzen gestellt werden können.

Live-Shopping in Deutschland erst am Anfang

Bei Ebay Live sieht Iannone Potenzial für Events, die eine Fangemeinde zu festen Zeiten auf der Plattform zusammenbringen könnten, zum Beispiel wenn ein Verkäufer jeweils freitags Pokémon-Artikel verkaufe. Interessenten könnten dann dem Tag entgegenfiebern - so wie es früher TV-Abende gab, an denen sich alle vor dem Fernseher versammelten. Zum Markt für Live-Shopping in Deutschland sagt der Ebay-Chef: «Ich denke, er ist in einem früheren Entwicklungsstadium, hat aber genauso viel Potenzial, wie wir in anderen Märkten sehen».

Mit heutiger Software wäre es technisch auch kein Problem, von KI generierte Personen als Verkäufer in Liveübertragungen auftreten zu lassen. Er wisse, dass es in Asien Streams mit Avataren gebe - «und Leute schauen sie sich trotzdem an». Ebay sei aber auf die Nutzung durch Menschen fokussiert.