EQS-Adhoc: TAKKT AG: Nicht zahlungswirksame Wertminderungen und Überarbeitung der Dividendenpolitik

Auf Grundlage der aktuellen Mehrjahresplanung erwartet der TAKKT-Vorstand, dass aus den jährlichen Werthaltigkeitstests ein Wertminderungsbedarf auf Geschäfts- oder Firmenwerte im Volumen von rund 125 Millionen Euro resultieren wird. Dies betrifft die Cash Generating Units Cenbert (FoodService Division), Displays2go und National Business Furniture (beide Office Furniture & Displays Division). Ursache für die geringeren Planungserwartungen sind das weiterhin schwierige und volatile Marktumfeld in den USA, insbesondere in Folge der Zollstreitigkeiten. Die Wertminderungen sind nicht zahlungswirksam, werden aber zu einem deutlich negativen Ergebnis je Aktie führen. Die Eigenkapitalquote wird nach den Wertminderungen voraussichtlich im mittleren Bereich des Zielkorridors von 30 bis 60 Prozent liegen. Die Prognose der Umsatz-, EBITDA- und Cashflow-Entwicklung für das laufende Geschäftsjahr bleibt unverändert.



Angesichts der aktuellen Planungserwartungen hat der TAKKT Vorstand heute zudem beschlossen, die Dividendenpolitik anzupassen. Die bisherige Dividendenpolitik sah die Ausschüttung einer Basisdividende von 0,60 Euro je Aktie vor. Vorstand und Aufsichtsrat werden Anfang des kommenden Jahres über eine neue Dividendenpolitik beraten und entscheiden. Diese wird voraussichtlich einen Ausschüttungsbetrag vorsehen, der unter den aktuellen Markterwartungen liegt (Konsensschätzung der Analysten bei 0,35 Euro je Aktie).

