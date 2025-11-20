W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-AFR: Siemens AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Siemens Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Siemens AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

20.11.2025 / 09:28 CET/CEST
Hiermit gibt die Siemens Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 03.12.2025

Ort:

https://www.siemens.com/jahresberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 03.12.2025

Ort:

https://www.siemens.com/annualreports

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 03.12.2025

Ort:

https://www.siemens.com/jahresberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 03.12.2025

Ort:

https://www.siemens.com/annualreports

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Siemens Aktiengesellschaft
Werner-von-Siemens-Str. 1
80333 München
Deutschland
Internet:www.siemens.com
