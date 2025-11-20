EQS-DD: LAIQON AG: Plate Verwaltungs GmbH, Kauf

W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

20.11.2025 / 18:10 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Plate Verwaltungs GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Achim
Nachname(n): Plate
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
LAIQON AG

b) LEI
391200MMIN9EPH3GOD16 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Schuldtitel
Beschreibung: Anleihe 2025/2030 ISIN: DE000A4DFUP9

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
101.883,56 EUR 203.767,12 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
101.883,56 EUR 203.767,12 EUR

e) Datum des Geschäfts
18.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


