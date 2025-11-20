W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: PUMA SE: Andreas Hubert, Kauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

20.11.2025 / 11:14 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Andreas
Nachname(n):Hubert

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

PUMA SE

b) LEI

529900GRZ2BQY5ZM9N49 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0006969603

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
15,57 EUR85.635,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
15,57 EUR85.635,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

18.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:TRADEGATE EXCHANGE
MIC:TGAT

20.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:PUMA SE
PUMA WAY 1
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Internet:www.puma.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

101952 20.11.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Puma

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
W​e​r​b​u​n​g ausblenden