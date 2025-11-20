W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: Shelly Group SE: Svetozar Gospodinov Iliev, Verkauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

20.11.2025 / 18:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Svetozar Gospodinov
Nachname(n):Iliev

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Chief Financial Officer (CFO)

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Shelly Group SE

b) LEI

8945007IDGKD0KZ4HD95 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:BG1100003166

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
55,8000 EUR111.600,0000 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
55,8000 EUR111.600,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

18.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

20.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Sprache:Deutsch
Unternehmen:Shelly Group SE
51 Cherny Vrah Bldv., Office building 3, Floor 2 and 3
1407 Sofia
Bulgarien
Internet:www.corporate.shelly.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

101962 20.11.2025 CET/CEST

Shelly Group

