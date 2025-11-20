EQS-News: Allane Mobility Group bleibt im dritten Quartal 2025 auf Wachstumskurs – Umsatz und Ergebnis gesteigert, Profitabilität deutlich verbessert

EQS-News: Allane SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

Allane Mobility Group bleibt im dritten Quartal 2025 auf Wachstumskurs – Umsatz und Ergebnis gesteigert, Profitabilität deutlich verbessert



20.11.2025 / 09:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG



Allane Mobility Group bleibt im dritten Quartal 2025 auf Wachstumskurs – Umsatz und Ergebnis gesteigert, Profitabilität deutlich verbessert

Operativer Konzernumsatz wächst um 26,9 % auf 421,9 Mio. Euro

EBT steigt deutlich auf 17,5 Mio. Euro

Konzernvertragsbestand um 6,3 % auf 152.500 Verträge erhöht

Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt

Garching bei München, 20. November 2025 – Die Allane Mobility Group („das Unternehmen“), Spezialist für Fahrzeug-Leasing und Full-Service-Lösungen, hat ihren profitablen Wachstumskurs im dritten Quartal 2025 fortgesetzt. Im Neunmonatszeitraum stieg der operative Konzernumsatz um 26,9 % auf 421,9 Mio. Euro (9M 2024: 332,6 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Steuern (EBT) verbesserte sich deutlich auf 17,5 Mio. Euro (9M 2024: –31,8 Mio. Euro). Auf Basis dieser Entwicklung bestätigt die Allane Mobility Group ihre Prognose für das Gesamtjahr 2025.



Eckart Klumpp, Vorstandsvorsitzender der Allane SE: „Unsere Geschäftsentwicklung im dritten Quartal bestätigt die Stärke unseres Geschäftsmodells. Besonders das Segment Captive Leasing entwickelt sich weiterhin sehr dynamisch und trägt maßgeblich zu Umsatz und Ergebnis bei. Der Ausbau unseres Vertragsbestands im Neunmonatszeitraum sowie die damit verbundene Verbesserung von Umsatz und Ergebnis zeigen, dass wir operativ wie strategisch klar auf Kurs liegen. Vor diesem Hintergrund blicken wir zuversichtlich auf das Gesamtjahr und bestätigen unsere Prognose."



Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2025



Der Konzernvertragsbestand im In- und Ausland belief sich zum 30. September 2025 auf 152.500 Verträge und lag damit 6,3 % über dem Niveau zum Jahresende 2024 (143.500 Verträge). Maßgeblich für den Zuwachs war das anhaltend starke Wachstum im Segment Captive Leasing, dessen Vertragsbestand um 40,6 % auf 54.900 Verträge zunahm (31. Dezember 2024: 39.000 Verträge).



Der Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten 2025 um 13,9 % auf 629,2 Mio. Euro (9M 2024: 552,3 Mio. Euro). Der operative Konzernumsatz, in dem die Erlöse aus Fahrzeugverkäufen nicht enthalten sind, erhöhte sich um 26,9 % auf 421,9 Mio. Euro (9M 2024: 332,6 Mio. Euro). Diese positive Entwicklung resultierte vor allem aus höheren Leasing- und Serviceerlösen – insbesondere durch das starke Wachstum im Segment Captive Leasing.



Die Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Leasingrückläufern und der Vermarktung von Kundenfahrzeugen aus dem Flottenmanagement lagen mit 207,3 Mio. Euro 5,7 % unter dem Wert des Vorjahreszeitraums (9M 2024: 219,8 Mio. Euro). Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf ein geringeres Absatzvolumen bei stabilen Stückpreisen in einem sich weiter normalisierenden Gebrauchtwagenmarkt zurückzuführen.



Das Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich deutlich um 29,4 % auf 304,4 Mio. Euro (9M 2024: 235,2 Mio. Euro). Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) verbesserte sich ebenfalls signifikant auf 17,5 Mio. Euro (9M 2024: -31,8 Mio. Euro). Diese Steigerung resultierte im Wesentlichen aus höheren Leasingerlösen und einer geringeren Sicherheitsversorge für Restwertrisiken des Leasingvermögens im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.



Positiver Ausblick für das Geschäftsjahr 2025



Die Allane Mobility Group bestätigt ihre am 20. Mai 2025 veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2025. Demnach erwartet der Vorstand für das Gesamtjahr einen Vertragsbestand in einer Bandbreite von 150.000 bis 170.000 Verträgen (2024: 143.500 Verträge). Der operative Konzernumsatz soll zwischen 570 und 620 Millionen Euro liegen (2024: 457,6 Mio. Euro). Beim Ergebnis vor Steuern rechnet das Unternehmen mit einer Bandbreite von 25 bis 35 Mio. Euro (2024: –49,3 Mio. Euro).



Die vollständige Quartalsmitteilung zum 30. September 2025 steht auf der Investor Relations Website der Allane Mobility Group zum Download bereit.



----



Über Allane Mobility Group:



Die Allane Mobility Group mit Sitz in Garching bei München ist ein markenübergreifender Anbieter von umfassenden Mobilitätslösungen. In den Geschäftssegmenten Flottenleasing, Online Retail, Captive Leasing und Flottenmanagement bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Dienstleistungen und innovativen Lösungen, die Mobilität in jeder Hinsicht einfach machen.



Privat- und Gewerbekunden nutzen die Online- und Offline-Plattformen von Allane, um kostengünstig Neufahrzeuge zu leasen oder Gebrauchtfahrzeuge aus einem großen Bestand zu erwerben. Firmenkunden profitieren vom kosteneffizienten Full-Service-Leasing ihres Fuhrparks und von einer umfassenden Expertise im Fuhrparkmanagement.



Die Allane SE (ISIN: DE000A0DPRE6) ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte die Gruppe einen Konzernumsatz von rund 747 Millionen Euro.



Größter Anteilseigner der Allane SE ist mit rund 92 % die Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE), ein Gemeinschaftsunternehmen der Santander Consumer Bank AG und der Hyundai Capital Services Inc.



www.allane-mobility-group.com





Kontakt:

Allane Mobility Group

Investor Relations

+49 89 7080 81 610

ir@allane.com

20.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Allane SE Parkring 33 85748 Garching bei München Deutschland Telefon: +49 (0)89 7080 81 610 E-Mail: ir@allane.com Internet: http://ir.allane-mobility-group.com ISIN: DE000A0DPRE6, DE000A2DADR6, DE000A2LQKV2 WKN: A0DPRE Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg EQS News ID: 2232840

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2232840 20.11.2025 CET/CEST