EQS-News: Atmen Sie Leichter in der Weihnachtszeit - Varon Germany startet Black Friday-Aktion

BERLIN, 20. November 2025 /PRNewswire/ -- In den kälteren Monaten und während der Feiertage stehen Menschen mit chronischen Atemwegserkrankungen oft vor zusätzlichen Herausforderungen, stabile Sauerstoffwerte zu Hause oder unterwegs aufrechtzuerhalten.Varon Germany, führender Anbieter von mobilen und stationären Sauerstoffkonzentratoren, bietet Lösungen, die kontinuierliche und zuverlässige Sauerstoffversorgung gewährleisten und den Nutzern Mobilität, Unabhängigkeit und Komfort im Alltag ermöglichen.

Die Bedeutung der Atemwegsgesundheit in der Weihnachtszeit

Besonders während der Winter- und Feiertage verbringen viele Menschen mehr Zeit in Innenräumen, wo die Luftqualität variieren kann. Für Personen mit chronischen Atemwegserkrankungen, wie COPD oder chronische Bronchitis, ist eine zuverlässige Sauerstoffversorgung entscheidend, um Energie, Lebensqualität und Unabhängigkeit aufrechtzuerhalten.

Black Friday-Rabatte auf Sauerstoffkonzentratoren

Vom 17. November bis 2. Dezember läuft die Black Friday "Buy More, Save More" -Aktion von Varon Germany, bei der die Rabatte automatisch im Warenkorb angewendet werden. Alle Sauerstoffkonzentratoren sind mit folgenden Rabatten erhältlich:

10 % Rabatt auf alle Sauerstoffkonzentratoren

15 % Rabatt auf Bestellungen über 600 €

18 % Rabatt auf Bestellungen über 1.000 €

Die mobilen Sauerstoffkonzentratoren von Varon Germany sind kompakt und leicht und eignen sich für Reisen, Arbeit und tägliche Aktivitäten außerhalb des Hauses. Stationäre Sauerstoffkonzentratoren bieten eine kontinuierliche Sauerstoffversorgung für den langfristigen Einsatz und stellen eine verlässliche Lösung für die Nacht- oder Dauertherapie dar. Beide Gerätetypen zeichnen sich durch leisen Betrieb, einfache Handhabung und gleichbleibende Leistung aus.

"Zuverlässige Sauerstofftherapie ist nicht nur eine medizinische Notwendigkeit, sondern auch entscheidend für die Lebensqualität", sagte der CEO von VARON. "Unser Ziel ist es, Geräte bereitzustellen, die es den Nutzern ermöglichen, aktiv, unabhängig und selbstbewusst ihre Atemgesundheit zu managen."

Sauerstoffkonzentratoren wie die von Varon erzeugen hochreinen Sauerstoff aus der Umgebungsluft, wodurch die Notwendigkeit schwerer Sauerstoffflaschen und häufiger Nachfüllungen entfällt. Dies macht sie kosteneffektiv, praktisch und umweltfreundlich. Für viele Nutzer bedeutet ein tragbares sauerstoffgerat oder stationärer Konzentrator, dass sie an Feiertagsaktivitäten teilnehmen, sicher reisen und beruhigt den Alltag genießen können.

Kunden können die gesamte Produktpalette online einsehen; deutschlandweite Lieferung ist verfügbar. Die Aktion endet am 2. Dezember.

Erfahren Sie mehr und entdecken Sie die besten Sauerstoffkonzentratoren an diesem Black Friday.

Über Varon Germany

Varon Germany bietet fortschrittliche Sauerstoffkonzentrator-Lösungen für Menschen mit chronischen Atemwegserkrankungen. Das Unternehmen legt den Fokus auf Sicherheit, Komfort und Mobilität und bietet sowohl mobile als auch stationäre Systeme, die den Alltag erleichtern und die Unabhängigkeit fördern.

