EQS-News: Baccarat Hotel & Residences Maldives / Schlagwort(e): Produkteinführung

Die Fußball-Ikonen Clarence Seedorf, Marcelo, Andrea Pirlo, Miralem Pjanić & Ricardo Kaká sowie UFC-Schwergewicht Cyril Gane nehmen an der Dubai Watch Week mit Baccarat Hotel & Residences Maldives teil



20.11.2025 / 13:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





DUBAI, UAE , 20. November 2025 /PRNewswire/ -- Das Baccarat Hotel & Residences Maldives zog auf der Dubai Watch Week die Aufmerksamkeit auf sich, als die Fußball-Ikonen Clarence Seedorf, Marcelo, Andrea Pirlo, Miralem Pjanić und Ricardo Kaká sowie das UFC-Schwergewicht Cyril Gane den exklusiven Aktivierungsbereich der Marke im Burj Park der Dubai Mall besuchten.

Als offizieller Partner des wichtigsten Luxus-Events der Region wurde die Aktivierung des Baccarat Hotel & Residences Maldives zum unbestreitbaren Hotspot, als die Weltklasse-Athleten eintrafen, was die Massen anlockte und eine noch nie dagewesene Begeisterung für das maledivische Ultra-Luxus-Projekt auslöste. Das mit Stars besetzte Treffen unterstrich die Synergien zwischen den Spitzenleistungen in der Welt des Sports und der Positionierung des Baccarat Hotel & Residences Maldives auf dem Markt für Premium-Immobilien und Gastgewerbe.

Für die treuen Kunden der Marke Baccarat Hotel & Residences und für ein breiteres Publikum wurde durch die Aktivierung ein überzeugender regionaler Bezug hergestellt. Nur vier Stunden von Dubai entfernt bietet das Baccarat Hotel & Residences Maldives Geschäftsleuten, Familien und Investoren die ideale Kombination aus Nähe und Paradies - exklusives Wohneigentum am exklusivsten Ort des Indischen Ozeans, wo französisches Erbe auf maledivische Perfektion trifft.

Zayan Salih, CEO, MDC Developers: "Es ist uns eine Ehre, diese Legenden auf der Dubai Watch Week in unseren Räumen begrüßen zu dürfen. Ihr Erbe, ihre Professionalität und ihr globaler Einfluss spiegeln die Werte wider, die das Baccarat Hotel & Residences Maldives ausmachen. Ihre Anwesenheit verleiht uns ein Gefühl von Prestige und kulturellem Gewicht und bereichert die Erzählung von Handwerkskunst und Meisterschaft, die unsere Marke ausmacht".

Clarence Seedorf: "Es war mir ein Vergnügen, den Stand von Baccarat Hotel & Residences auf der Dubai Watch Week zu besuchen. Es ist ein wirklich unverwechselbares Projekt mit einer großartigen Vision dahinter".

baccaratmaldivesresidences.com

ÜBER

Das Baccarat Hotel & Residences Maldives erstreckt sich über fünf miteinander verbundene Inseln auf mehr als 125 Hektar im südlichen Malé-Atoll und definiert den Inselluxus neu, nur 40 Minuten vom internationalen Flughafen Velana entfernt. Das Projekt umfasst 50 Hotelvillen und 61 private Markenresidenzen, einschließlich exklusiver Privatinseln.

Als erste Residenz der Marke Baccarat im Indischen Ozean steht das Projekt im Zeichen des 250-jährigen Erbes und der Kunstfertigkeit der Maison. Entworfen von weltbekannten Partnern wie 1508 London, HKS, L'Observatoire International und Marcel Wanders, verkörpert es zeitlose Raffinesse und moderne Handwerkskunst.

Das von Starwood Hotels geführte Hotel bietet einen kuratierten Lebensstil der kulinarischen Exzellenz und des ganzheitlichen Wohlbefindens mit sieben Spezialitätenrestaurants, die von Michelin-Sterneköchen geführt werden, einem hochmodernen Spa- und Wellness-Center und einer Reihe von Sport- und Freizeiteinrichtungen. Jedes Detail spiegelt Baccarats beständiges Engagement für die Kunst des schönen Lebens wider.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2828646/Baccarat_Hotel_Residences_Maldives_1.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2828647/Baccarat_Hotel_Residences_Maldives_2.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2828648/Baccarat_Hotel_Residences_Maldives_3.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-fuWball-ikonen-clarence-seedorf-marcelo-andrea-pirlo-miralem-pjani--ricardo-kaka-sowie-ufc-schwergewicht-cyril-gane-nehmen-an-der-dubai-watch-week-mit-baccarat-hotel--residences-maldives-teil-302621689.html

20.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2233512 20.11.2025 CET/CEST