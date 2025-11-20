EQS-News: ENCAVIS: Carlsberg-Tochter Sinebrychoff (Finnland) und ENCAVIS schließen langfristigen Stromabnahmevertrag (PPA)

EQS-News: Elbe BidCo GmbH / Schlagwort(e): Vertrag/Vereinbarung

ENCAVIS: Carlsberg-Tochter Sinebrychoff (Finnland) und ENCAVIS schließen langfristigen Stromabnahmevertrag (PPA)



Corporate News Carlsberg-Tochter Sinebrychoff (Finnland) und ENCAVIS schließen langfristigen Stromabnahmevertrag (PPA)



Hamburg, 20. November 2025 – Das finnische Unternehmen Sinebrychoff, Teil der Carlsberg-Gruppe, und der Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber Encavis haben einen zehnjährigen Stromabnahmevertrag (Power Purchase Agreement, PPA) unterzeichnet.



Sinebrychoff, die führende Brauerei Finnlands und Mitglied der Carlsberg-Gruppe, produziert Bier, Apfelwein, Longdrinks, Erfrischungsgetränke, Energy-Drinks sowie Coca-Cola-Produkte. Das Unternehmen nutzt für die Bierproduktion ausschließlich 100% Erneuerbare Energie und ist vollständig CO₂-neutral.



Im Rahmen der Vereinbarung wird Sinebrychoff grünen Strom aus dem Encavis-Windpark Paltusmäki (21,5 MW) beziehen, der etwa 100 Kilometer südwestlich von Oulu liegt. Das PPA tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. Encavis wird Sinebrychoff durchschnittlich rund 25 Gigawattstunden (GWh) Strom pro Jahr liefern – insgesamt etwa 250 GWh über die zehnjährige Laufzeit. Dies entspricht rund 40% der durchschnittlichen Jahresproduktion des Windparks Paltusmäki (62 GWh aus fünf Turbinen).



„Es ist für uns von großer Bedeutung, langfristige Energieprojekte zu unterstützen und die Nutzung Erneuerbarer Energien in der Getränkeindustrie sicherzustellen. Diese Partnerschaft trägt zu den Zielen „Together Towards ZERO and Beyond“ von Sinebrychoff und der gesamten Carlsberg-Gruppe bei. Ohne solche Kooperationen wären diese Ziele nicht erreichbar“, erklärt Hanna Palomäki, ESG-Champion bei Sinebrychoff.



Mario Schirru, CEO von Encavis, begrüßt die Partnerschaft: „Diese Vereinbarung zeigt, wie langfristige PPAs echten Klimaschutz bewirken. Wir sind stolz darauf, die Net-Zero-Ambition der Carlsberg-Gruppe zu unterstützen und ihren Plan voranzubringen, bis 2030 CO₂-neutrale Brauereien zu betreiben. Indem wir saubere Windenergie ins Netz einspeisen, stärken wir nicht nur die regionale Energiesicherheit, sondern garantieren auch stabile Stromkosten für ein ganzes Jahrzehnt. Encavis ist DER Partner für Dekarbonisierung: marktführend, beschleunigt den grünen Wandel von Unternehmen und liefert verlässliche, zukunftsorientierte Lösungen aus Erneuerbaren Energien.“



Das PPA mit Sinebrychoff erweitert das langfristige PPA-Portfolio von Encavis. Zu den bestehenden PPA-Kunden zählen globale Technologiekonzerne wie Amazon, Google und Microsoft sowie europäische Industrieunternehmen wie Aliaxis und Schouw & Co. Alle verfolgen das Ziel, sich langfristig grünen Strom aus erneuerbaren Quellen zu wettbewerbsfähigen Preisen zu sichern.





***





Über ENCAVIS

Encavis ist einer der führenden Stromerzeuger aus Erneuerbaren Energien in Europa. Das Unternehmen betreibt ein breit diversifiziertes Portfolio aus Onshore-Windparks, Freiflächen-Solaranlagen und Batteriespeichern in 13 europäischen Ländern, darunter Deutschland, Italien, Spanien, Dänemark und die Niederlande. Darüber hinaus bietet Encavis institutionellen Investoren attraktive Beteiligungsmöglichkeiten an Erneuerbare-Energien-Anlagen. Die Tochtergesellschaft Stern Energy ergänzt das Leistungsportfolio als europaweit tätiger Spezialist für technische Dienstleistungen rund um Photovoltaik-Anlagen.



Mit einer installierten Gesamtleistung von rund 4 Gigawatt trägt Encavis maßgeblich zur nachhaltigen Energieversorgung und zur Erreichung der europäischen Klimaziele bei.



Weitere Informationen finden Sie unter www.encavis.com.



Medienkontakt

Dr. Oliver Prüfer

Press Officer & Manager Public Relations

Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 133

E-Mail: oliver.pruefer@encavis.com



Über Sinebrychoff

Gegründet im Jahr 1819 ist Sinebrychoff Teil der Carlsberg-Gruppe. Sinebrychoff braut Bier und produziert Apfelwein, Longdrinks, Erfrischungsgetränke, Wasser und Energy-Drinks. Zu den Power-Marken im Portfolio des Unternehmens gehören Karhu, KOFF, 1664, Carlsberg, Battery Energy Drink, Monster Energy, Crowmoor und Somersby sowie Coca-Cola-Getränke wie Coca-Cola, Fanta, Bonaqua und Sprite.



Die Vielfalt der Mitarbeitenden, die Interaktion mit Kund:innen und Gesellschaft sowie starke Marken sind für Sinebrychoff ebenso wichtig wie Nachhaltigkeit. Sinebrychoff braut seine Getränke mit 100% Erneuerbarer Energie und ist eine CO₂-neutrale Brauerei. Die Brauerei unterstützt verantwortungsvollen Konsum mit ihrem Angebot an alkoholfreien Bieren. Brauen für ein besseres Heute und Morgen.



Medienkontakt

Timo Mikkola

Communications Manager

Tel.: +358 40 830 7176

E-Mail: timo.mikkola@sff.fi

