EQS-News: GFT und FICO starten globale Partnerschaft für Smart Finance

GFT und FICO starten globale Partnerschaft für Smart Finance

KI-basierte Allianz verbessert Onboarding, Risikomanagement und Echtzeit-Entscheidungen für Banken weltweit

Stuttgart, 20. November 2025 – Digitaler Betrug nimmt rasant zu: In den USA beliefen sich die Verluste im Jahr 2024 auf 12,5 Milliarden US-Dollar, Online-Kriminalität verursachte dort Schäden von 16,6 Milliarden US-Dollar. In Europa überschritten die Fälle von Zahlungsbetrug allein im ersten Halbjahr 2023 die Marke von 2 Milliarden Euro.

Um dieser Welle entgegenzuwirken, haben GFT Technologies und FICO, ein weltweit führender Anbieter analytischer Software, eine globale Partnerschaft geschlossen. Ziel ist es, Banken zu helfen, in Echtzeit zu handeln, Betrug frühzeitig zu stoppen und Risikobewertungen mithilfe von KI zu vereinfachen.

„Diese Partnerschaft liefert genau das, was der Markt braucht: Tempo, Vertrauen und intelligente Lösungen, die sich weltweit skalieren lassen“, sagte Marco Santos, Global CEO von GFT. „Gemeinsam mit FICO unterstützen wir Finanzinstitute dabei, ihr Risikomanagement neu zu denken und ihren Kunden mehr Sicherheit zu bieten.“

Erste erfolgreiche Projekte der Allianz wurden bereits in Asien und Lateinamerika umgesetzt. Bei einer Digitalbank in Asien ermöglichten FICOs Echtzeitanalysen schnelle Entscheidungen und effektive Risikokontrollen. Gemeinsam schufen GFT und FICO die Grundlage für digitales Onboarding, Live-Identitätsprüfungen und kontinuierliche Aktualisierungen während des gesamten Kundenlebenszyklus. Für eines der größten Versicherungsunternehmen Lateinamerikas implementierte GFT ein Demand-Management-System, das auf der FICO® Platform und deren Decision Engine basiert. Damit konnten Projekte auf Basis strategischer Daten und klarer Regeln klassifiziert, priorisiert und optimiert werden – mit Fokus auf den größten Mehrwert für Versicherer und Kunden.

Die Allianz vereint GFTs Stärke in Cloud, Daten und digitalem Banking mit FICOs Lösungen für Betrugserkennung, Kreditrisiko und Entscheidungsmanagement. Gemeinsam bieten sie Banken und FinTechs eine integrierte Plattform, um Risiken besser zu steuern, Compliance-Anforderungen zu erfüllen und das Vertrauen ihrer Kunden durch sichere, transparente Prozesse zu stärken.

Ein zentrales Element der Partnerschaft ist die Integration von Wynxx, GFTs GenAI-Produkt, das kritische Phasen des Softwareentwicklungszyklus automatisiert. Wynxx soll als Katalysator wirken. Es ermöglicht eine vertiefte Datenanalyse und die Erkennung verborgener Muster für FICO-Implementierungsprojekte, bevor die entsprechenden Daten an die jeweilige FICO-Lösung übermittelt werden. Die FICO-Lösungen im Rahmen der Partnerschaft decken die gesamte Kundenbeziehung ab – von der Entscheidungssteuerung über Echtzeit-Betrugserkennung und Kreditrisikomanagement bis hin zur Kundenkommunikation.

„Die Lösungen von FICO umfassen eine marktführende Plattform zur Betrugsprävention, die weltweit über vier Milliarden Zahlungskonten schützt“, sagte Alexandre Graff, Vice President Global Partners & Alliances bei FICO. „Unsere Innovationen verbinden Machine Learning, eine 360-Grad-Übersicht über das Kundenverhalten und Entscheidungsoptimierung, um intelligentere Entscheidungen zu ermöglichen, Betrug früher zu erkennen und Vertrauen aufzubauen. Durch die Partnerschaft mit GFT bringen wir diese Leistungsfähigkeit zu noch mehr Unternehmen weltweit – und helfen ihnen, ihre Kunden in einer zunehmend gefährlichen Online-Welt zu schützen.“

Um diese Vorteile global zu skalieren, hat GFT ein Center of Excellence für FICO-Technologien eingerichtet. Es wird spezialisierte Teams ausbilden und standardisierte Rollouts in den Bereichen Banking, Versicherung und darüber hinaus unterstützen. Da Betrug immer komplexer wird, hilft diese neue Zusammenarbeit Banken weltweit, schneller zu reagieren, Risiken zu senken und langfristiges Vertrauen aufzubauen.

Diese Pressemitteilung steht Ihnen auch im GFT Newsroom zum Download zur Verfügung.

Über GFT

GFT Technologies ist ein verantwortungsvolles, KI-zentriertes globales Unternehmen im Bereich der digitalen Transformation. Wir konzipieren fortschrittliche Lösungen für die Daten- und KI-Transformation, modernisieren Technologie-Infrastrukturen und entwickeln Kernsysteme der nächsten Generation für führende Banken, Versicherungen, Industrie- und Robotik-Unternehmen. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden verschieben wir Grenzen, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

Mit fundierter Branchenexpertise, modernsten Technologien und einem starken Partnernetzwerk bietet GFT verantwortungsvolle, KI-zentrierte Lösungen, die technologische Exzellenz mit hoher Liefer- und Kosteneffizienz vereinen. Das macht uns zu einem verlässlichen Partner für nachhaltigen Geschäftserfolg.

Mit über 12.000 Technologie-Expertinnen und -Experten sind wir in mehr als 20 Ländern weltweit tätig und bieten Karrieremöglichkeiten im Bereich führender Software-Innovationen. Die GFT Technologies SE (GFT-XE) ist im SDAX der Deutschen Börse notiert.

Let’s Go Beyond_

www.gft.com/de

www.gft.com/de/de/blog

www.linkedin.com/company/gft-technologies

x.com/gft_de

About FICO

FICO (NYSE: FICO) powers decisions that help people and businesses around the world prosper. Founded in 1956, the company is a pioneer in the use of predictive analytics and data science to improve operational decisions. FICO holds more than 200 US and foreign patents on technologies that increase profitability, customer satisfaction and growth for businesses in financial services, insurance, telecommunications, health care, retail and many other industries. Using FICO solutions, businesses in more than 80 countries do everything from protecting four billion payment cards from fraud, to improving financial inclusion, to increasing supply chain resiliency. The FICO® Score, used by 90% of top US lenders, is the standard measure of consumer credit risk in the US and has been made available in over 40 other countries, improving risk management, credit access and transparency.

Learn more at https://www.fico.com/en.

Join the conversation at https://x.com/FICO_corp&https://www.fico.com/blogs/

For FICO news and media resources, visit https://www.fico.com/en/newsroom.

FICO is a registered trademark of Fair Isaac Corporation in the U.S. and other countries.

