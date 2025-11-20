EQS-News: MPH Health Care AG veröffentlicht Zahlen für das 3. Quartal 2025: Eigenkapital (NAV) beträgt 194,2 Mio. Euro, dies entspricht 45,36 Euro je Aktie. Die Eigenkapitalquote sinkt geringfügig auf 92,8 %

EQS-News: MPH Health Care AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung

Eigenkapital (Net Asset Value) beträgt 194,2 Mio. Euro, dies entspricht 45,36 Euro je Aktie. Die Eigenkapitalquote sinkt geringfügig auf 92,8 % (31.12.2024: 95,5 %).

Berlin, 20. November 2025 - Die MPH Health Care AG (ISIN: DE000A289V03) gibt für das 3. Quartal 2025 das vorläufige IFRS-Konzernergebnis bekannt. Demnach verringerte sich das Eigenkapital von 277,9 Mio. Euro zum 31. Dezember 2024 um 30 % auf 194,2 Mio. Euro zum Stichtag 30. September 2025. Der Net Asset Value (NAV) je Aktie reduzierte sich von 64,90 Euro (31.12.2024) auf 45,36 Euro zum 30.09.2025.

Das IFRS-Periodenergebnis reduzierte sich von 54,5 Mio. Euro per 30.09.2024 auf -78,5 Mio. Euro per 30.09.2025. Dieses Ergebnis resultiert aus den bilanztechnischen Bewertungen der Beteiligungen zum Stichtag, die nicht liquiditätswirksam sind. Die MPH AG ist eine Investmentgesellschaft, deren Beteiligungen als finanzielle Vermögenswerte unter der Bilanzposition „Finanzanlagen" ausgewiesen werden und zum Bilanzstichtag „at fair value through profit or loss" bewertet werden.

Die Eigenkapitalquote reduzierte sich geringfügig von 95,5 % auf 92,8 % und weist weiterhin einen sehr hohen Wert auf.

Die Finanzlage hat sich gegenüber dem Vorjahr verbessert. Vom 1. Januar bis 30. September 2025 wurde ein operativerCash-Flow von 2.156 TEUR (Vorjahreszeitraum 2.073 TEUR) und ein Netto-Cash-Flow von 2.421 TEUR (Vorjahreszeitraum -5.131 TEUR) erzielt.

Die Fair-Value-Verluste resultieren im Wesentlichen aus dem starken Rückgang des Aktienkurses unserer börsennotierten Beteiligung CR Energy AG, die im Juni 2025 einen Antrag auf Eröffnung des (vorläufigen) Insolvenzverfahrens beim zuständigen Amtsgericht in Potsdam gestellt hat. Das Hauptverfahren wurde am 1. September 2025 eröffnet. Der Kurs der CR-Aktie hat sich von 4,78 Euro am 31.12.2024 auf 0,37 Euro am 30.09.2025 verringert.

Die Beteiligung M1 Kliniken AG hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 ihren Wachstumskurs konsequent fortgesetzt und sowohl Umsatz als auch Ergebnis erneut gesteigert. Konsequent umgesetzte Effizienzmaßnahmen sowie der gezielte Ausbau der ärztlichen Kapazitäten bleiben zentrale Prioritäten und leisten einen wesentlichen Beitrag zur weiteren Steigerung der Ergebnisse. Der IFRS-Konzernumsatz von Januar bis September 2025 belief sich auf 274,3 Mio. Euro nach 257,2 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Das ist ein Zuwachs von 6,7 %. Die Konzern-EBIT-Marge konnte in diesem Zeitraum auf 8,9 % gesteigert werden (Vorjahreszeitraum 8,6 %). Das operative Ergebnis (EBIT) erhöhte sich auf 24,5 Mio. Euro (Vorjahr 22,1 Mio. Euro) und somit um +11 %. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) ist per 30.09.2025 um rund 10 % auf 24,4 Mio. Euro gestiegen.

Das Beauty-Segment bleibt der wichtigste Wachstumstreiber der Gruppe. Die positive Entwicklung, die bereits im ersten Halbjahr verzeichnet werden konnte, setzte sich im dritten Quartal 2025 überzeugend fort. In den ersten 9 Monaten des Jahres 2025 profitierte das Segment weiterhin von Effizienzgewinnen durch optimierte Abläufe sowie einer höheren Auslastung der ärztlichen Kapazitäten. Das EBIT im Segment „Beauty“ konnte um rund 30 % auf 21,1 Mio. Euro überproportional gesteigert werden.

Der Kurs der M1 Kliniken-Aktie hat sich von 16,60 Euro am 31.12.2024 auf 14,30 Euro am 30.09.2025 verringert.

Die M1 Kliniken AG befindet sich weiter auf Wachstumskurs und möchte bis zum Jahr 2029 den Umsatz im margenstarken Beauty-Segment auf 200 – 300 Mio. Euro pro Jahr steigern, bei einer nachhaltigen EBIT-Marge von mindestens 20 %. Die Gruppe verfolgt damit konsequent das Ziel, M1 Med Beauty als weltweit führende Marke für ästhetische Medizin zu etablieren.

Auf der diesjährigen Hauptversammlung der MPH Health Care AG am 17. Juli 2025, wurde beschlossen, wie im Vorjahr eine Dividende in Höhe von 1,20 Euro je dividendenberechtigter Aktie auszuschütten und den verbleibenden Betrag des Bilanzgewinns 2024 in Höhe von 72,5 Mio. Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

Über die MPH Health Care AG:

Die MPH Health Care AG ist eine Investmentgesellschaft mit dem strategischen Fokus auf den Kauf, Aufbau und Verkauf von Unternehmen und Unternehmensanteilen, insbesondere in Wachstumssegmenten des Gesundheitsmarktes. Dies schließt sowohl versicherungsfinanzierte als auch privatfinanzierte Segmente ein. Aber auch außerhalb des Gesundheitsmarktes möchte die MPH sich bietende Potenziale aus wachstums- und ertragsstarken Branchen nutzen.

Kontakt:

Patrick Brenske, Vorstand

Corporate Communications

E-Mail: ir@mph-ag.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: MPH Health Care AG Grünauer Straße 5 12557 Berlin Deutschland Telefon: 030 / 863 21 45 60 Fax: 030 / 863 21 45 69 E-Mail: info@mph-ag.de Internet: www.mph-ag.de ISIN: DE000A289V03 WKN: A289V0 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2232688

