EQS-News: NABR: Ständiger CITES-Ausschuss veröffentlicht Bewertung der Zuchtpraktiken für Langschwanzmakaken

WASHINGTON, 20. November 2025 /PRNewswire/ -- Der Ständige Ausschuss des CITES, ein internationales Gremium, das für die Überwachung des Handels mit Tierarten zuständig ist, gab die Ergebnisse seiner Überprüfung der Tierzuchtpraktiken in Kambodscha bekannt und dankte Kambodscha für die Bereitstellung umfangreicher Daten und das Vertrauen in die Wissenschaft. Der Bericht, der am 12. November 2025 im Vorfeld einer bevorstehenden Sitzung des Ständigen Ausschusses veröffentlicht wurde, ist unter https://cites.org/eng/sc/79/agenda-documents abrufbar.

Neben anderen positiven Ergebnissen stellt der Bericht fest, dass Kambodscha über Zoll- und Inspektionsverfahren verfügt, die „gut koordiniert und durch das nationale Single-Window-System integriert sind, wobei Inspektionen und Dokumentation die Transparenz unterstützen". Der Bericht lobt Kambodscha und erkennt „Kambodschas Offenheit und Kooperation" während des gesamten Überprüfungsprozesses an und würdigt „das Engagement des Landes für die Verbesserung des gesetzlichen Rahmens, die Verbesserung der Rückverfolgbarkeit und die Angleichung an die CITES-Verfahren".

Langschwanzmakaken sind aufgrund ihrer großen biologischen Ähnlichkeit mit dem Menschen weltweit ein wichtiger Bestandteil der biomedizinischen Forschung. Langschwanzmakaken sind die am häufigsten untersuchte nichtmenschliche Primatenart für die Bewertung der Arzneimittelsicherheit. Die Forschung mit Langschwanzmakaken war entscheidend für Fortschritte in den Bereichen regenerative Medizin, Immunologie, Krebs, Impfstoffentwicklung und Pharmakologie.

Kambodscha war in der Vergangenheit ein wichtiger Lieferant von Tierversuchsmodellen für die Vereinigten Staaten; Anschuldigungen wegen illegaler Aktivitäten von speziellen Interessengruppen in den USA führten jedoch zu einem Rückgang der Einfuhren aus Kambodscha. Die Nichtverfügbarkeit von Forschungsmodellen hat die medizinische Forschung in den USA gefährdet und die Fähigkeit von US-Forschern, neue Behandlungen zu entwickeln, beeinträchtigt.

„Der NABR begrüßt den jüngsten Bericht von CITES, in dem festgestellt wird, dass Kambodscha die internationalen Gesetze und Anforderungen einhält", sagte NABR-Präsident Matthew R. Bailey. „Dieser Bericht bestätigt die Einhaltung der Vorschriften durch Kambodscha und zeigt, dass die in den Vereinigten Staaten dringend benötigten Tierversuchsmodelle aus diesem Land bezogen werden können".

„NABR dankt Kambodscha für seine Offenheit und Kooperation während dieses Prozesses und ist bereit, mit den Vereinigten Staaten und anderen Ländern in diesen Angelegenheiten zusammenzuarbeiten", fügte Bailey hinzu.

Über die National Association for Biomedical Research Die 1979 gegründete NABR ist die einzige gemeinnützige Vereinigung, die sich für eine solide öffentliche Politik für den humanen Einsatz von Tieren in der biomedizinischen Forschung, Ausbildung und Prüfung einsetzt. Zu den Mitgliedern gehören mehr als 340 Universitäten, medizinische und veterinärmedizinische Fakultäten, Lehrkrankenhäuser, pharmazeutische sowie biotechnologische Unternehmen, Patientengruppen und akademische sowie berufsständische Gesellschaften, die sich auf eine humane und verantwortungsvolle Tierforschung verlassen, um die Gesundheit von sowohl Mensch als auch Tier weltweit zu verbessern. Erfahren Sie mehr über uns unter https://www.nabr.org/.

