W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-News: Neuer Börsenrat der Börse Düsseldorf gewählt

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

Emittent / Herausgeber: Börse Düsseldorf / Schlagwort(e): Sonstiges
Neuer Börsenrat der Börse Düsseldorf gewählt

20.11.2025 / 14:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PRESSEMITTEILUNG

Neuer Börsenrat der Börse Düsseldorf gewählt

Düsseldorf, 20. November 2025 – Die Börse Düsseldorf hat den neuen Börsenrat sowie sein neues Präsidium für die Amtsperiode 2026 bis 2028 gewählt. Bei der heutigen konstituierenden Sitzung wurde Dr. Michael Böhm, Member of the Executive Committee der HSBC Continental Europe S.A., Germany, zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er übernimmt das Amt von Dr. Rudolf Apenbrink für die HSBC Continental Europe S.A., Germany, der das Amt seit 2022 innehatte.

Erste Stellvertreter des Vorsitzenden sind Thomas Empelmann, Head of Corporate Finance der thyssenkrupp AG, Horst Küpker, Mitglied des Vorstandes der Erste Abwicklungsanstalt, und Marco Swoboda, CFO und Mitglied des Vorstandes der Henkel AG & Co. KGaA. Christian Bock, Director Wealth Management Düsseldorf der Deutsche Bank AG, übernimmt das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden.

Der Börsenrat, zentrales öffentlich-rechtliches Organ der Börse Düsseldorf, ist für die Bestellung und Überwachung der Geschäftsführung sowie den Erlass der wichtigsten Regelwerke zuständig. Zum Gremium gehören sowohl Vertreter von Kreditinstituten, Finanzdienstleistern, Market Makern, Börsenhändlern und Emittenten, als auch Vertreter der Anleger:
 

Der Börsenrat Düsseldorf 2026 bis 2028
 
Vorsitzender
Dr. Michael Böhm    Member of the Executive Committee, HSBC Continental Europe S.A., Germany                   
Erste stv. Vorsitzende
Thomas Empelmann                         Head of Corporate Finance, thyssenkrupp AG
Horst Küpker Mitglied des Vorstandes, Erste Abwicklungsanstalt
Marco Swoboda  CFO / Mitglied des Vorstandes, Henkel AG & Co. KGaA
Stv. Vorsitzender
Christian Bock Director Wealth Management Düsseldorf, Deutsche Bank AG
Weitere Mitglieder
Niels Ackermann Leiter Kapitalmarktservice, Quirin Privatbank AG
Marcus Brinker Mitglied des Vorstandes, S Broker AG & Co. KG
Univ.-Prof. Dr. Christoph J. Börner    Professor am Lehrstuhl der Betriebswirtschaftslehre, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf  
Vera Calasan Vorsitzende des Vorstandes, Excellence AG
Alexander van Echelpoel    Bereichsleiter Treasury, Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Oliver Ertl Mitglied des Vorstandes, Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG
Tobias Feld Investor Relations Officer, Bayer AG
Marc Heinrichs Managing Director Securities Processing, flatexDEGIRO Bank AG
Andree Henkel Mitglied des Vorstandes, Kreissparkasse Köln
Sebastian Junker Mitglied des Vorstandes, Sparkasse Dortmund
Jens Koschik Mitglied der Geschäftsleitung, Mittelstandsbank West Commerzbank AG
Kristina Lindenbaum Mitglied des Vorstandes, dwpbank Deutsche WertpapierService Bank AG
Michael Röttgen Mitglied des Vorstandes, Stadtsparkasse Düsseldorf
Dr. Matthias Schmitz CFO / Mitglied der Geschäftsleitung, KSB SE & Co. KGaA
Oliver Szabries Stv. Sprecher des Vorstandes, ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank
Marc Tüngler Hauptgeschäftsführer, Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V.
Rudolf Weichert Stv. Vorsitzender des Vorstandes, INDUS Holding AG
Christoph Weideneder Vorstand, SMC Small & Mid Cap Investmentbank AG


Über die Börse Düsseldorf
Die Börse Düsseldorf ist einer der wichtigsten Handelsplätze für Privatanleger in Deutschland. Im maklergestützten Handel sichert das seit 1999 bestehende Quality Trading erstklassige Handelsbedingungen und Leistungsgarantien, beispielsweise Courtage-Befreiung für alle Aktiengeschäfte. Zudem können Anleger seit 2001 über das elektronische Handelssystem Quotrix ganz ohne börsliche Kosten, schnell und direkt mit dem Market Maker handeln oder Limitorders platzieren – inklusive neutraler Handelsüberwachung. Neben den handelsseitigen Leistungen bietet die Börse Düsseldorf im Freiverkehr unter anderem mit dem Qualitätssegment Primärmarkt attraktive Listing-Möglichkeiten für kleinere und mittelgroße Unternehmen. Die nordrhein-westfälische Börse hat ihren Ursprung im Jahr 1553 in Köln, 1875 fand die erste Düsseldorfer Börsenversammlung statt. Seit 2017 ist die BÖAG Börsen AG Trägerin der öffentlich-rechtlichen Börse Düsseldorf. Sie betreibt zudem die Börse Hamburg und Börse Hannover inklusive deren elektronische Handelssysteme LS Exchange und European Investor Exchange.

Pressekontakt
BÖAG Börsen AG
Börsen Düsseldorf - Hamburg - Hannover
Sabrina Otto
Tel: +49(0)511 - 12 35 64 - 0
E-Mail: presse@boersenag.de
Internet: http://www.boersenag.de


Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Das könnte dich auch interessieren

Quartalszahlen
Nvidia brilliert mit Zahlen - Aktie nachbörslich im Plusgestern, 22:32 Uhr · onvista
Nvidia brilliert mit Zahlen - Aktie nachbörslich im Plus
Dax Tagesrückblick 19.11.2025
Dax kann Gewinne nicht halten - Zittern vor Nvidia - Daimler Truck erholt sichgestern, 17:58 Uhr · onvista
Dax als Wort auf Chart
Bis zu 30 Prozent im Minus
So sieht der Bitcoin-Absturz im historischen Vergleich aus18. Nov. · onvista
Ein fallender Bitcoin-Kurs ist zu sehen.
Weitere Artikel
W​e​r​b​u​n​g ausblenden