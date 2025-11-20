EQS-News: TetraScience und Bayer erweitern ihre Partnerschaft zur Förderung des wissenschaftlichen Datenmanagements

EQS-News: TetraScience / Schlagwort(e): Miscellaneous

BOSTON, 20. November 2025 /PRNewswire/ -- TetraScience, das Unternehmen für wissenschaftliche Daten und künstliche Intelligenz, gab bekannt, dass die Bayer AG den Einsatz von TetraSciences Scientific Data Foundry auf ihre pharmazeutischen und pflanzenwissenschaftlichen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten ausweiten wird.

Bayer nutzt die Scientific Data Foundry, um wissenschaftliche Daten von Laborinstrumenten sowie externen CRO- und CDMO-Partnern in einem einheitlichen, KI-nativen Format zu zentralisieren und zu harmonisieren. Diese Implementierung beseitigt kritische Datensilos, indem sie eine nahtlose Integration in bestehende Arbeitsabläufe ermöglicht sowie gleichzeitig die vollständige Rückverfolgbarkeit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gewährleistet.

„Unsere erweiterte Partnerschaft mit TetraScience liefert einen messbaren Wert durch den einheitlichen Zugang zu Instrumenten- und CRO-Daten, die unsere Automatisierung und Analytik in großem Umfang unterstützen", sagt Linus Goerlitz, Regulatory Science Transformation Lead bei Bayer. „Die Audit-Funktionen der Plattform haben unsere Prozesse zur Vorbereitung auf die Regulierung rationalisiert."

Die Implementierung ermöglicht den Wissenschaftlern von Bayer sofortigen Zugriff auf kontextbezogene Daten aus allen pharmazeutischen und pflanzenwissenschaftlichen Programmen, sodass Analysen und Entscheidungen noch am selben Tag getroffen werden können, die zuvor Wochen der Datenintegration erforderten.

Die Digital- und IT-Teams von Bayer erhalten über die agentengestützte Toolchain von Tetra AI Zugriff auf Self-Service-Funktionen, mit denen sie neue Datenquellen einbinden und Analyseanwendungen sowie Datenflüsse innerhalb der Unternehmensdateninfrastruktur ihrer Wahl konfigurieren können.

„Das Engagement von Bayer zeigt, wie führende Unternehmen durch industrialisiertes Datenmanagement die Grundlage für wissenschaftliche KI schaffen", sagt Patrick Grady, Geschäftsführer von TetraScience. „Durch die Nutzung unserer Scientific Data Foundry schaffen wir die erforderliche Infrastruktur, um die Entdeckung zu beschleunigen und die nächste Generation pharmazeutischer und landwirtschaftlicher Innovationen zu erschließen."

Informationen zu TetraScience

TetraScience ist das Unternehmen für wissenschaftliche Daten und KI. Die Scientific Data Foundry wandelt das Rohmaterial der Wissenschaft in KI-native Daten um, während die Scientific Use Case Factory KI-fähige Arbeitsabläufe in F&E und Produktion industrialisiert. Tetra AI verbindet die Foundry mit der Factory und bietet agentenbasierte Funktionen, die Wissenschaftler durch komplexe Arbeitsabläufe führen, bereichsübergreifende Erkenntnisse liefern sowie wissenschaftliche Ergebnisse beschleunigen. TetraScience wird von führenden Investoren unterstützt und genießt das Vertrauen von weltweit führenden Biopharmaunternehmen sowie globalen Partnern wie NVIDIA, Databricks, Snowflake und Microsoft. Weitere Informationen finden Sie auf tetrascience.com.

