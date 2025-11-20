EQS-PVR: PIERER Mobility AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Stimmrechtsmitteilung: PIERER Mobility AG
PIERER Mobility AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
20.11.2025 / 17:13 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018
Wien, 20.11.2025
1. Emittent: PIERER Mobility AG
2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
Sonstiges
3. Meldepflichtige Person
Name: Bajaj Auto Ltd
Sitz: Pune
Staat: Indien
4. Namen der Aktionäre: Pierer Bajaj AG
5. Datum der Schwellenberührung: 18.11.2025
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
|
Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A)
|Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)
|
Summe von
7.A + 7.B in %
|
Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten
|Situation am
Tag der Schwellenberührung
|
74,94 %
|
0,00 %
|
74,94 %
|
33 796 535
|Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)
|
0,00 %
|
74,94 %
|
74,94 %
Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
|A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören
|
ISIN der Aktien
|Anzahl der Stimmrechte
|Prozentanteil der Stimmrechte
|Direkt
(§ 130 BörseG 2018)
|Indirekt
(§ 133 BörseG 2018)
|Direkt
(§ 130 BörseG 2018)
|Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
|AT0000KTMI02
|25 326 329
|74,94 %
|Subsumme A
|25 326 329
|74,94 %
|B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018
|
Art des Instruments
|
Verfalldatum
|
Ausübungsfrist
|Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können
|
Prozentanteil der Stimmrechte
|Subsumme B.1
|B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
|Art des Instruments
|Verfalldatum
|Ausübungsfrist
|Physisches oder Cash Settlement
|Anzahl der Stimmrechte
|Prozentanteil der Stimmrechte
|Subsumme B.2
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
☒ Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
|Ziffer
|Name
|Direkt kontrolliert durch Ziffer
|Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%)
|Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%)
|Total von beiden (%)
|1
|Bajaj Auto Ltd
|0,00 %
|0,00 %
|0,00 %
|2
|Bajaj Auto International Holdings BV
|1
|0,00 %
|0,00 %
|0,00 %
|3
|Pierer Bajaj AG
|2
|74,94 %
|0,00 %
|74,94 %
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
10. Sonstige Kommentare:
Die am 23.5.2025 gemeldete Option zum Erwerb von Pierer Bajaj Aktien, welcher der Bajaj Auto International Holdings B.V. von der Pierer Industrie AG eingeräumt wurden, wurde nach Vorliegen sämtlicher regulatorischer Freigaben von der Bajaj Auto International Holdings B.V. ausgeübt. Die optionsgegenständlichen Aktien wurden am 18.11.2025 auf die Bajaj Auto International Holdings B.V. übertragen. Somit reduziert sich das Finanzinstrument auf den Bestand 0; dafür wurden am 18.11.2025 Stimmrechte erworben, die die Schwellen von 4%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45% und 50% jeweils erreicht und überschritten haben.
20.11.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PIERER Mobility AG
|Edisonstrasse 1
|4600 Wels
|Österreich
|Internet:
|www.pierermobility.com
Valorennummer (Schweiz): 41860974 Wertpapierkürzel: PKTM Bloomberg: PKTM SW; PKTM AV Reuters: PKTM.S; PKTM.VI
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2233726 20.11.2025 CET/CEST