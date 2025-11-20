EQS-PVR: PIERER Mobility AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

Wien, 20.11.2025

1. Emittent: PIERER Mobility AG

5. Datum der Schwellenberührung: 18.11.2025

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person





Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

10. Sonstige Kommentare:

Die am 23.5.2025 gemeldete Option zum Erwerb von Pierer Bajaj Aktien, welcher der Bajaj Auto International Holdings B.V. von der Pierer Industrie AG eingeräumt wurden, wurde nach Vorliegen sämtlicher regulatorischer Freigaben von der Bajaj Auto International Holdings B.V. ausgeübt. Die optionsgegenständlichen Aktien wurden am 18.11.2025 auf die Bajaj Auto International Holdings B.V. übertragen. Somit reduziert sich das Finanzinstrument auf den Bestand 0; dafür wurden am 18.11.2025 Stimmrechte erworben, die die Schwellen von 4%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45% und 50% jeweils erreicht und überschritten haben.