Freundlicher Auftakt: Quartalszahlen stützen Anlegerstimmung

Die Aktienmärkte zeigen sich zum Handelsauftakt in positiver Grundhaltung: Der DAX legt zu, ebenso die US-Indizes und auch der Nikkei präsentiert sich fester. Rückenwind kommt aus der Technologiewelt. Die jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von Nvidia haben die Erwartungen übertroffen und stützen die gesamte Branche. Anleger setzen damit auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends bei Halbleitern und KI-getriebenen Geschäftsmodellen.

Makroökonomischer Überblick:

In Deutschland setzt sich der Preisrückgang bei Produzenten fort: Die Erzeugerpreise lagen im Oktober um 1,8 % unter Vorjahr, getrieben vor allem durch niedrigere Energiekosten. Am Nachmittag richtet sich der Blick auf die USA: Die verzögert veröffentlichten Non-Farm-Payrolls für September sowie die Arbeitslosenquote könnten neue Impulse für die Zinserwartungen liefern. Später folgen die Daten zu den bestehenden Hausverkäufen im Oktober.

Im Fokus:

Novartis zeigt sich vorbörslich fester. Der Schweizer Pharmakonzern hat auf einer Investorenveranstaltung in London seine mittelfristige Prognose bestätigt und rechnet bis 2030 mit einem jährlichen Umsatzwachstum von fünf bis sechs Prozent. Besonders optimistisch ist das Management für die Krebsmedikamente Kisqali und Scemblix, deren Spitzenumsatzpotenzial deutlich angehoben wurde. Zudem erwartet Novartis mehr als 15 zulassungsrelevante Studienergebnisse in den kommenden zwei Jahren.

Auch Ebay steht im Rampenlicht: Die Aktie tendiert vorbörslich im Plus, nachdem das Unternehmen den Start seiner Live-Shopping-Funktion in Deutschland angekündigt hat. Premiere ist am 29. November auf der Comic Con in Stuttgart. Mit interaktiven Verkaufsstreams will Ebay den Trend aus den USA, wo das Format binnen eines Jahres stark gewachsen ist, nun auch hierzulande etablieren. Zunächst sollen Sammelartikel und Mode im Fokus stehen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX®/X-DAX® Bull HD0UAS 55,56 17846,722746 Punkte 4,2 Open End DAX®/X-DAX® Bull UG590Y 19,54 21448,213024 Punkte 11,9 Open End DAX® Bear UG6NHU 13,63 24770,019467 Punkte 16,74 Open End DAX® Bull UG52HD 15,59 21868,745763 Punkte 15,09 Open End DAX® Bull UG5FWA 3,67 23083,48114 Punkte 64,88 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.11.2025; 09:20 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag NVIDIA Corp. Call HD6F59 1,94 215,00 USD 4,33 17.06.2026 Meta Platforms Inc. Put HD9JUN 0,82 560,00 USD 15,94 17.12.2025 Meta Platforms Inc. Call HD5QXR 0,24 720,00 USD 17,41 17.12.2025 NVIDIA Corp. Call HD671Z 4,95 210,00 USD 9,1 17.12.2025 DAX® Call UG2LSJ 0,77 26800,00 Punkte 22,39 20.03.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.11.2025; 09:20 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Siemens Energy AG Long UG9JA4 1,86 101,703947 EUR 15 Open End PayPal Holdings Inc. Long HD2RZE 3,64 40,084554 USD 3 Open End L’Oréal S.A. Long HC19QY 5,65 233,817372 EUR 3 Open End Rheinmetall AG Long UG46FK 5,00 1064,252649 EUR 3 Open End DAX® Long HD6SGE 4,74 20270,523265 Punkte 8 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.11.2025; 09:20 Uhr;

