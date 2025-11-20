IRW-News: Aurania Resources: Aurania kündigt nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 1,5 Millionen Dollar an

IRW-PRESS: Aurania Resources: Aurania kündigt nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 1,5 Millionen Dollar an

NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

Toronto, Ontario, 20. November 2025 / IRW-Press / Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) (Aurania oder das Unternehmen) (- https://www.commodity-tv.com/play/aurania-resources-ceo-announces-that-news-will-be-forthcoming-soon/ -) gibt seine Absicht bekannt, eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 12.500.000 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von 0,12 CAD pro Einheit (der Ausgabepreis) durchzuführen, wodurch das Unternehmen einen Bruttoerlös von bis zu 1.500.000 CAD erzielen würde (das Angebot). Das Unternehmen behält sich das Recht vor, das Angebot um bis zu 25 % zu erhöhen, sodass bis zu 3.125.000 zusätzliche Einheiten ausgegeben werden können, um einen zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu 375.000 CAD zu erzielen.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem Stammaktienkaufwarrant (ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie (eine Warrant-Aktie) zu einem Ausübungspreis von 0,25 CAD pro Warrant-Aktie innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach Abschluss des Angebots.

Verwendung der Erlöse

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot in erster Linie für die vorläufige wirtschaftliche Bewertung des Balangero-Projektes zur Wiederaufbereitung von Abraumhalden in Italien durch das internationale Beratungsunternehmen SRK, für Explorationsprogramme auf den Mineralgrundstücken des Unternehmens sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden.

Vermittler

Im Zusammenhang mit dem Angebot kann das Unternehmen bestimmten berechtigten Vermittlern Vermittlungsprovisionen in Höhe von bis zu 7 % in bar des Bruttoerlöses aus dem Angebot von Zeichnern, die dem Unternehmen von diesen Vermittlern vermittelt wurden, und bis zu 7 % in Vermittlungsoptionsscheinen (die Vermittlungsoptionsscheine) der Gesamtzahl der von diesen Vermittlern platzierten Einheiten zahlen, vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die TSXV). Jeder Vermittleroptionsschein berechtigt den Inhaber zum Kauf einer (1) zusätzlichen Einheit zum Ausgabepreis und kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab Abschluss des Angebots ausgeübt werden. Jeder Vermittleroptionsschein besteht aus einer Stammaktie und einem Optionsschein.

Zeichnungsverfahren

Bestehende Aktionäre und andere Investoren, die an einer Zeichnung des Angebots interessiert sind, sollten ihr Interesse per E-Mail an carolyn.muir@aurania.com bekunden.

Abschluss und Haltefrist

Der Abschluss des Angebots wird voraussichtlich am oder um den 16. Dezember 2025 oder an einem anderen von der Gesellschaft festgelegten Datum bzw. anderen von der Gesellschaft festgelegten Daten erfolgen und kann in Tranchen abgeschlossen werden. Der Abschluss unterliegt dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) der Genehmigung der TSXV für die Notierung der Stammaktien und der Optionsaktien, die bei Ausübung der Optionsscheine ausgegeben werden können.

Die Optionsscheine sind nicht zur Notierung zugelassen und daher nicht an der TSXV handelbar. Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag, beginnend mit dem Tag des Abschlusses des Angebots, soweit zutreffend. Das Angebot unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSXV.

Beteiligung von Insidern

Es wird erwartet, dass bestimmte Direktoren und Führungskräfte des Unternehmens im Rahmen des Angebots Einheiten erwerben werden. Eine solche Beteiligung gilt als Transaktion mit nahestehenden Personen im Sinne der Richtlinien der TSXV und des Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101). Das Unternehmen geht davon aus, dass es sich auf Ausnahmen von den Anforderungen hinsichtlich der Zustimmung der Minderheitsaktionäre und der formellen Bewertung stützen kann, die gemäß Abschnitt 5.5(a) bzw. 5.7(1)(a) von MI 61-101 für Transaktionen mit nahestehenden Personen gelten, da weder der Marktwert der von den beteiligten Direktoren und Führungskräften zu erwerbenden Einheiten noch die von diesen Direktoren und Führungskräften zu zahlende Gegenleistung voraussichtlich 25 Prozent der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigen werden.

Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen daher in den Vereinigten Staaten nur in Übereinstimmung mit den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiervorschriften der Bundesstaaten oder gemäß den Ausnahmen davon angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung dar.

Über Aurania

Aurania ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, Akquisition und Exploration von Mineralgrundstücken befasst, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und kritischen Energierohstoffen in Europa und Übersee liegt.

Informationen über Aurania und technische Berichte sind unter , www.aurania.com, und www.sedarplus.ca sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/, Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd- verfügbar.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Carolyn Muir

VP Unternehmensentwicklung & Investor Relations

Aurania Resources Ltd.

(416) 367-3200

carolyn.muir@aurania.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSXV noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements widerspiegeln. Die zukunftsgerichteten Informationen umfassen Aussagen über das geplante Angebot, einschließlich dessen maximaler Größe, den voraussichtlichen Zeitpunkt des Abschlusses des Angebots, die Fähigkeit, das Angebot zu den hierin genannten Bedingungen oder überhaupt abzuschließen, die voraussichtliche Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot, den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSXV für die Notierung der Stammaktien und der Optionsaktien (und den Zeitpunkt dafür), die Ziele, Vorgaben oder Zukunftspläne von Aurania, Aussagen, Explorationsergebnisse, potenzielle Mineralisierungen, das Portfolio des Unternehmens, die Finanzlage, das Managementteam und das verbesserte Kapitalmarktprofil, die Schätzung der Mineralressourcen, die Exploration, der Zeitpunkt der Aufnahme des Betriebs und Schätzungen der Marktbedingungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf Annahmen und Informationen, die Aurania derzeit zur Verfügung stehen, einschließlich der Annahme, dass es keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen der Metallpreise geben wird und dass alle erforderlichen Zustimmungen, Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen, einschließlich verschiedener lokaler behördlicher Lizenzen und des Marktes, eingeholt werden können. Investoren werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch Garantien sind und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu den Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem: das Versäumnis, die erforderlichen behördlichen Lizenzen, Genehmigungen, Zulassungen und Zustimmungen zu erhalten, oder Verzögerungen beim Erhalt dieser Genehmigungen; die Unfähigkeit, bei Bedarf Finanzmittel zu beschaffen; die Unfähigkeit, die Mineralkonzessionsgebühren in Ecuador zu finanzieren oder deren Zahlung zu verlängern, wobei eine solche Nichtzahlung zum Verlust dieser Mineralkonzessionen führen könnte; die Unfähigkeit, die von der ecuadorianischen Kontroll- und Regulierungsbehörde (ARCOM, nach ihrer spanischen Abkürzung) für den Bergbausektor erhobenen Verwaltungsgebühren zu finanzieren, was die Zahlungsunfähigkeit des Unternehmens zur Folge haben könnte; ein allgemeiner wirtschaftlicher Abschwung, ein volatiler Aktienkurs, Streiks, politische Unruhen, Änderungen der für Aurania geltenden Bergbauvorschriften; die Nichteinhaltung von Umweltvorschriften; eine schwächere Nachfrage nach Edelmetallen und Basismetallen auf dem Markt und in der Industrie; sowie die Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten des Unternehmens auf SEDAR+ aufgeführt sind. Aurania weist den Leser darauf hin, dass die oben aufgeführte Liste der Risikofaktoren nicht vollständig ist. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf diese Informationen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten, und es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass diese Ereignisse innerhalb der angegebenen Zeiträume oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81906

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81906&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=BMG069741020

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.