Lufthansa bekundet offiziell Interesse an TAP-Beteiligung

Frankfurt (Reuters) - Die Lufthansa hat ihr Interesse an einem Einstieg bei der portugiesischen Staatsairline TAP angemeldet.

"Die Lufthansa Group hat heute formell ihr Interesse bekundet, als Bieter am Prozess der Privatisierung der TAP Air Portugal teilzunehmen", erklärte die Lufthansa am Donnerstag. Ein entsprechendes Schreiben sei fristgerecht bei der portugiesischen Gesellschaft für Staatsbeteiligungen Parpublica eingereicht worden. "Unser Ziel ist es, die globale Anbindung Portugals zu stärken, die portugiesische Identität von TAP zu bewahren und das Wachstum der Airline nachhaltig zu sichern", sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr.

Portugal will die in der Corona-Krise 2020 verstaatlichte Fluggesellschaft wieder teilprivatisieren. Die Regierung in Lissabon hatte im Juli angekündigt, einen Anteil von 44,9 Prozent verkaufen zu wollen. Analysten zufolge wird der Anteil mit 700 Millionen Euro bewertet. Nach dem Plan der Regierung sollen potenzielle Käufer bis Ende dieser Woche ihr grundsätzliches Interesse erklären und bis Ende des Jahres ein zunächst nicht bindendes Angebot vorlegen.

Neben der Lufthansa haben auch die anderen beiden europäischen Luftfahrtkonzerne Air France-KLM und IAG Interesse, sich an TAP zu beteiligen. Air France-KLM reichte die formelle Bewerbung am Mittwoch bei Parpublica ein. Die wichtigsten Trümpfe von TAP sind ihre Verbindungen nach Brasilien, zu portugiesischsprachigen Ländern Afrikas und in die USA vom Drehkreuz Lissabon aus. Dieses will die Regierung erhalten und ausbauen. Als größte Airline des Landes ist TAP außerdem wichtig für den wachsenden Tourismus in Portugal.

(Bericht von Ilona Wissenbach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)