Original-Research: Brockhaus Technologies AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Brockhaus Technologies AG - von Montega AG 20.11.2025 / 11:33 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Brockhaus Technologies AG Unternehmen: Brockhaus Technologies AG ISIN: DE000A2GSU42 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 20.11.2025 Kursziel: 24,00 EUR (zuvor: 25,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christoph Hoffmann Q3-Zahlen im Rahmen der Erwartungen Brockhaus hat jüngst Q3-Zahlen veröffentlicht, die insgesamt im Rahmen unserer Erwartungen lagen. Dabei profitierte Brockhaus vor allem ergebnisseitig von der im August erfolgten Einführung der branchenüblichen Händler-Fee bei der wichtigsten Tochter Bikeleasing, die auch die höheren Kosten für Marketing und sonstigen Overhead kompensierte. IHSE, die zweite Tochter von Brockhaus Technologies, wies auch in Q3 eine schwache Umsatzentwicklung auf, die angesichts der weitgehend fixen Kostenbasis und einer typischen Rohmarge von über 70% (9M/25: 82,7%) auch zu einer niedrigen EBITDA-Marge führte. Der Fokus des IHSE-Managements lag in Q3 weiter auf der Anpassung der Kostenbasis. Im Rahmen der Q3-Zahlen bestätigte BKHT zudem die FY-Guidance, die einen Umsatz zwischen 225 und 235 Mio. EUR bei einem adj. EBITDA von 50 bis 55 Mio. EUR vorsieht. [Tabelle] Absatzzahlen bei Bikeleasing in Q3 leicht rückläufig: Mit einem Umsatz von 62,8 Mio. EUR (Vj.: 56,4 Mio. EUR) und einem adj. EBITDA von 24,1 Mio. EUR (Vj.: 30,0 Mio. EUR) traf Bikeleasing im dritten Quartal unsere Prognosen. Derweil blieb ein signifikanter Absatzschub bei den vermittelten Rädern, wie von uns erwartet, weiter aus (Absatz Q3/25: -5% yoy; 9M/25: -11% yoy). Stattdessen trug umsatzseitig insbesondere das Rückläufergeschäft zum leichten Wachstum bei. Ebenso dürfte sich die im August eingeführte Händler-Fee u.E. mit einem niedrigen einstelligen Mio.-EUR-Betrag positiv ausgewirkt haben. Somit dürfte die Fee, der nahezu keine weiteren Kosten gegenüberstehen, die erhöhten Kosten für Probonio, Bike2Future und intensiviertes Marketing u.E. in etwa kompensieren. Hierbei werten wir u.a. das neue Werbegesicht von Probonio positiv (Christoph Maria Herbst, u.a. bekannt aus der Serie Stromberg). Im saisonal bedingt ruhigen Q4 rechnen wir ebenfalls mit einem übergeordnet konstanten Absatz und gehen vom Erreichen der FY-adj.-EBITDA-Guidance am unteren Ende aus. Angesichts der weltweiten wirtschaftlichen Herausforderungen positionieren wir uns in Bezug auf die Stückzahlen in den nächsten Jahren defensiver (2026e: 128k; 2027e: 136k; 2028e: 148k), da u.E. insbesondere die hochpreisen E-Bikes klar als superiore langfristige Gebrauchsgüter einzustufen sind, deren Anschaffung verzögert werden kann. IHSE weiterhin mit schwacher operativer Performance: In Q3 setzte sich die schwache Performance bei IHSE fort, während sich die initiierten Kostensenkungsmaßnahmen u.E. in den nächsten Quartalen zeigen dürften. Mit einem Umsatz von 6,9 Mio. EUR in Q3 verzeichnete IHSE einen Rückgang von 30,6% yoy und auf 9M-Sicht 21,3 Mio. EUR (-12,1% yoy). Das EBITDA betrug in Q3 1,1 Mio. EUR, sodass nach 9M 2,6 Mio. EUR erreicht wurden. Fazit: Wir sehen Brockhaus auf Kurs, die aktuelle FY-Guidance zu erreichen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem leicht reduzierten Kursziel von 24,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=4ccd296b61331dd6d62f491ad20cba05 Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=944be38d-c5fa-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2233402 20.11.2025 CET/CEST °