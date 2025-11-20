W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: Brockhaus Technologies AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Brockhaus Technologies AG - von Montega AG

20.11.2025 / 11:33 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Brockhaus Technologies AG

     Unternehmen:               Brockhaus Technologies AG
     ISIN:                      DE000A2GSU42

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      20.11.2025
     Kursziel:                  24,00 EUR (zuvor: 25,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Christoph Hoffmann

Q3-Zahlen im Rahmen der Erwartungen

Brockhaus hat jüngst Q3-Zahlen veröffentlicht, die insgesamt im Rahmen
unserer Erwartungen lagen. Dabei profitierte Brockhaus vor allem
ergebnisseitig von der im August erfolgten Einführung der branchenüblichen
Händler-Fee bei der wichtigsten Tochter Bikeleasing, die auch die höheren
Kosten für Marketing und sonstigen Overhead kompensierte. IHSE, die zweite
Tochter von Brockhaus Technologies, wies auch in Q3 eine schwache
Umsatzentwicklung auf, die angesichts der weitgehend fixen Kostenbasis und
einer typischen Rohmarge von über 70% (9M/25: 82,7%) auch zu einer niedrigen
EBITDA-Marge führte. Der Fokus des IHSE-Managements lag in Q3 weiter auf der
Anpassung der Kostenbasis. Im Rahmen der Q3-Zahlen bestätigte BKHT zudem die
FY-Guidance, die einen Umsatz zwischen 225 und 235 Mio. EUR bei einem adj.
EBITDA von 50 bis 55 Mio. EUR vorsieht.

[Tabelle]

Absatzzahlen bei Bikeleasing in Q3 leicht rückläufig: Mit einem Umsatz von
62,8 Mio. EUR (Vj.: 56,4 Mio. EUR) und einem adj. EBITDA von 24,1 Mio. EUR
(Vj.: 30,0 Mio. EUR) traf Bikeleasing im dritten Quartal unsere Prognosen.
Derweil blieb ein signifikanter Absatzschub bei den vermittelten Rädern, wie
von uns erwartet, weiter aus (Absatz Q3/25: -5% yoy; 9M/25: -11% yoy).
Stattdessen trug umsatzseitig insbesondere das Rückläufergeschäft zum
leichten Wachstum bei. Ebenso dürfte sich die im August eingeführte
Händler-Fee u.E. mit einem niedrigen einstelligen Mio.-EUR-Betrag positiv
ausgewirkt haben. Somit dürfte die Fee, der nahezu keine weiteren Kosten
gegenüberstehen, die erhöhten Kosten für Probonio, Bike2Future und
intensiviertes Marketing u.E. in etwa kompensieren. Hierbei werten wir u.a.
das neue Werbegesicht von Probonio positiv (Christoph Maria Herbst, u.a.
bekannt aus der Serie Stromberg). Im saisonal bedingt ruhigen Q4 rechnen wir
ebenfalls mit einem übergeordnet konstanten Absatz und gehen vom Erreichen
der FY-adj.-EBITDA-Guidance am unteren Ende aus. Angesichts der weltweiten
wirtschaftlichen Herausforderungen positionieren wir uns in Bezug auf die
Stückzahlen in den nächsten Jahren defensiver (2026e: 128k; 2027e: 136k;
2028e: 148k), da u.E. insbesondere die hochpreisen E-Bikes klar als
superiore langfristige Gebrauchsgüter einzustufen sind, deren Anschaffung
verzögert werden kann.

IHSE weiterhin mit schwacher operativer Performance: In Q3 setzte sich die
schwache Performance bei IHSE fort, während sich die initiierten
Kostensenkungsmaßnahmen u.E. in den nächsten Quartalen zeigen dürften. Mit
einem Umsatz von 6,9 Mio. EUR in Q3 verzeichnete IHSE einen Rückgang von
30,6% yoy und auf 9M-Sicht 21,3 Mio. EUR (-12,1% yoy). Das EBITDA betrug in
Q3 1,1 Mio. EUR, sodass nach 9M 2,6 Mio. EUR erreicht wurden.

Fazit: Wir sehen Brockhaus auf Kurs, die aktuelle FY-Guidance zu erreichen.
Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem leicht reduzierten Kursziel
von 24,00 EUR.



Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch
erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als
ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert
sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung
von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig
orientierte Value Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär
aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega
zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top Management, profunde
Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen
Small- und MidCap-Unternehmen aus.

---------------------------------------------------------------------------

