Original-Research: Delticom AG (von Montega AG): Kaufen

20.11.2025
Original-Research: Delticom AG - von Montega AG

20.11.2025 / 15:00 CET/CEST
Einstufung von Montega AG zu Delticom AG

     Unternehmen:               Delticom AG
     ISIN:                      DE0005146807

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      20.11.2025
     Kursziel:                  5,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann, Bastian Brach

Umsatzguidance nach weiterem Volumenwachstum in Q3 angehoben

Delticom hat zuletzt die Q3-Mitteilung veröffentlicht und die Umsatzprognose
angehoben.

Stabiler Umsatz bei weiter positiver GMV-Entwicklung: In einem stabilen
Marktumfeld (Tyres Europe: +/- 0%), konnte Delticom das Verkaufsvolumen
weiter steigern und erzielte in Q3 ein GMV-Wachstum von +5,5%. Umsatzseitig
befand sich das Unternehmen mit 106,5 Mio. EUR (-0,5% yoy) auf dem
Vorjahresniveau, wobei sich hier ein früher Start des Winterreifengeschäfts
im September 2024 widerspiegelte. Auf Neun-Monatssicht stiegen Volumen und
Umsatz (+8,4% bzw. +7,7%), woraufhin die Guidance nach zufriedenstellendem
Start der Winterreifensaison im Oktober auf 490,0 - 510,0 Mio. EUR (+1,7%
bis +5,9% yoy; zuvor: 470,0 - 490,0 Mio. EUR) erhöht wurde.

[Abbildung]

Q4 für Jahresergebnis entscheidend: Ergebnisseitig befand sich das dritte
Quartal mit einem Bruttogewinn von 27,0 Mio. EUR (Vj.: 27,9 Mio. EUR) und
einem EBITDA von 1,0 Mio. EUR (Vj.: 0,8 Mio. EUR) ungefähr auf dem
2024er-Niveau, profitierte dabei im Jahresvergleich jedoch insbesondere von
einem verbesserten nicht-operativen Ergebnis aus Refinanzierungs- und
einmaligen Umzugskosten im Vorjahr (Q3/25: -0,1 Mio. EUR; Q3/24: -1,8 Mio.
EUR) und lag auf operativer Basis mit 1,1 Mio. EUR deutlich unter dem
Vorjahreswert von 2,6 Mio. EUR. Im Q3/24 spiegelt sich der frühe Start des
für die Profitabilität entscheidenden Winterreifengeschäfts im September
2024 wider, der in diesem Jahr auf das vierte Quartal entfällt. Zusätzlich
dürften sich auch realisierbare Projekterträge positiv auswirken, weshalb
wir weiterhin ein yoy-Ergebniswachstum in Q4 prognostizieren. Unsere
Schätzungen für das Gesamtjahr haben wir indes aufgrund der bisherigen
Entwicklung der Bottom Line leicht reduziert.

Fazit: Nach den ersten drei Quartalen konnte Delticom die Top Line steigern,
liegt aber bezüglich der Profitabilität hinter dem Vorjahr. Jedoch ist für
das Jahresergebnis das Winterreifengeschäft im vierten Quartal von
besonderer Bedeutung. Wir bestätigen die Kaufempfehlung und das Kursziel
i.H.v. 5,00 EUR.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=d5a6bc1e472f0c39806c02c5d1803202

