Original-Research: Delticom AG (von Montega AG): Kaufen

Delticom AG ISIN: DE0005146807 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 20.11.2025 Kursziel: 5,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann, Bastian Brach Umsatzguidance nach weiterem Volumenwachstum in Q3 angehoben Delticom hat zuletzt die Q3-Mitteilung veröffentlicht und die Umsatzprognose angehoben. Stabiler Umsatz bei weiter positiver GMV-Entwicklung: In einem stabilen Marktumfeld (Tyres Europe: +/- 0%), konnte Delticom das Verkaufsvolumen weiter steigern und erzielte in Q3 ein GMV-Wachstum von +5,5%. Umsatzseitig befand sich das Unternehmen mit 106,5 Mio. EUR (-0,5% yoy) auf dem Vorjahresniveau, wobei sich hier ein früher Start des Winterreifengeschäfts im September 2024 widerspiegelte. Auf Neun-Monatssicht stiegen Volumen und Umsatz (+8,4% bzw. +7,7%), woraufhin die Guidance nach zufriedenstellendem Start der Winterreifensaison im Oktober auf 490,0 - 510,0 Mio. EUR (+1,7% bis +5,9% yoy; zuvor: 470,0 - 490,0 Mio. EUR) erhöht wurde. [Abbildung] Q4 für Jahresergebnis entscheidend: Ergebnisseitig befand sich das dritte Quartal mit einem Bruttogewinn von 27,0 Mio. EUR (Vj.: 27,9 Mio. EUR) und einem EBITDA von 1,0 Mio. EUR (Vj.: 0,8 Mio. EUR) ungefähr auf dem 2024er-Niveau, profitierte dabei im Jahresvergleich jedoch insbesondere von einem verbesserten nicht-operativen Ergebnis aus Refinanzierungs- und einmaligen Umzugskosten im Vorjahr (Q3/25: -0,1 Mio. EUR; Q3/24: -1,8 Mio. EUR) und lag auf operativer Basis mit 1,1 Mio. EUR deutlich unter dem Vorjahreswert von 2,6 Mio. EUR. Im Q3/24 spiegelt sich der frühe Start des für die Profitabilität entscheidenden Winterreifengeschäfts im September 2024 wider, der in diesem Jahr auf das vierte Quartal entfällt. Zusätzlich dürften sich auch realisierbare Projekterträge positiv auswirken, weshalb wir weiterhin ein yoy-Ergebniswachstum in Q4 prognostizieren. Unsere Schätzungen für das Gesamtjahr haben wir indes aufgrund der bisherigen Entwicklung der Bottom Line leicht reduziert. Fazit: Nach den ersten drei Quartalen konnte Delticom die Top Line steigern, liegt aber bezüglich der Profitabilität hinter dem Vorjahr. Jedoch ist für das Jahresergebnis das Winterreifengeschäft im vierten Quartal von besonderer Bedeutung. Wir bestätigen die Kaufempfehlung und das Kursziel i.H.v. 5,00 EUR.