Original-Research: DN Deutsche Nachhaltigkeit AG (von GBC AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: DN Deutsche Nachhaltigkeit AG - von GBC AG

20.11.2025 / 09:00 CET/CEST
Einstufung von GBC AG zu DN Deutsche Nachhaltigkeit AG

     Unternehmen:               DN Deutsche Nachhaltigkeit AG
     ISIN:                      DE000A3DW408

     Anlass der Studie:         Research Note
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  6,53 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2025
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Cosmin Filker, Marcel Goldmann

Strategische Neuausrichtung auf Impact Investing mit substanzstarkem
Beteiligungsportfolio und attraktivem NAV-Potenzial

Die DN Deutsche Nachhaltigkeit AG (ehemals NEON Equity AG) hat im
abgelaufenen Geschäftsjahr ihr Geschäftsmodell neu ausgerichtet. Der Fokus
der Gesellschaft wird aktuell als "Impact Investing" beschrieben. Das
bedeutet, dass künftig vornehmlich Beteiligungen an Unternehmen eingegangen
werden, die in Zukunftsbranchen tätig sind. Das Beteiligungsportfolio der DN
AG umfasst derzeit drei wesentliche Investments: die EcoMotion Holding AG
(ehemals First Move! AG) und die More Impact AG (kurz: More Impact), in die
im Geschäftsjahr 2023 eine Beteiligung eingegangen wurde. Gleichzeitig
repräsentieren diese beiden Beteiligungen sowie die Minderheitsbeteiligung
an der Global Health Care AG (ehemals EasyMotionSkin Tec AG), der SW Safe
The Water Holding AG und der Susmata Holding AG den neuen, auf nachhaltige
Geschäftsmodelle ausgerichteten Investitionsansatz der Gesellschaft.

Mit 13,24 Mio. EUR lagen die Gesamterträge der ersten sechs Monate 2025
sichtbar über dem Niveau des Vorjahres (4,99 Mio. EUR). Da die Beteiligungen
bei der DN AG nicht konsolidiert, sondern im Finanzergebnis erfasst sind,
setzen sich die Gesamterträge hauptsächlich aus Erlösen aus der Transaktion
von Wertpapieren sowie Beteiligungserträgen (Dividenden, Zinsen) zusammen.

Dem starken Anstieg der Gesamterträge steht jedoch ein deutlicher Anstieg
der sonstigen betrieblichen Aufwendungen gegenüber, wodurch sich die
operativen Kosten insgesamt spürbar auf -4,39 Mio. EUR (VJ: 1,26 Mio. EUR)
erhöht haben. Diese stehen insbesondere mit Kosten für Beratungsleistungen,
Fremdarbeiten sowie Provisionen in Verbindung. Darüber hinaus lag das
Finanzergebnis mit -5,23 Mio. EUR (VJ: 1,92 Mio. EUR) deutlich unter dem
Vorjahreswert. Während das Vorjahr von Wertpapiererträgen positiv
beeinflusst war, musste die DN AG in den ersten sechs Monaten 2025
Abschreibungen auf gehaltene Wertpapiere einer Beteiligung vornehmen. Diese
waren aufgrund des dauerhaft niedrigen Kursniveaus erforderlich. Zudem
stiegen die Zinsaufwendungen in Verbindung mit dem höheren ausstehenden
Anleihevolumen. Unterm Strich weist die Gesellschaft mit 3,49 Mio. EUR (VJ:
5,55 Mio. EUR) ein Periodenergebnis unterhalb des Vorjahres aus.

Zum 30.06.2025 weist die DN AG einen Anstieg der verfügbaren Liquidität auf
8,86 Mio. EUR (31.12.24: 3,69 Mio. EUR) aus. Hierzu dürften sowohl die
Wertpapierveräußerungen als auch die fortgesetzte Emission der 10
%-Unternehmensanleihe beigetragen haben. Demgegenüber steht ein deutlicher
Anstieg der sonstigen Vermögensgegenstände, der sich liquiditätsbelastend
ausgewirkt haben dürfte.

Die Bilanz der DN AG weist eine für Beteiligungsgesellschaften typische
Ausprägung auf. Kennzeichnend ist die Dominanz des Eigenkapitals, welches
zum 30.06.2025 auf 288,51 Mio. EUR (31.12.2024: 285,02 Mio. EUR) zugelegt hat
und mit einer EK-Quote von 88,0 % einhergeht. Durch die nach dem
Bilanzstichtag erfolgte Sacheinlage von 88 % der Aktien an der EcoMotion
Holding AG ist das Eigenkapital weiter auf etwa 367 Mio. EUR angestiegen und
die EK-Quote liegt nun bei über 90 %.

Zur Bewertung der DN Deutsche Nachhaltigkeit AG verwenden wir den
NAV-Ansatz. Der von ermittelte Gesamt-NAV beläuft sich auf 363,03 Mio. EUR
(bisher: 282,62 Mio. EUR). Der deutlich höhere NAV verteilt sich auf eine
höhere Anzahl ausstehender Aktien (55,58 Mio. Aktien), was einem NAV je
Aktie von 6,53 EUR (bisher: 6,42 EUR) entspricht. Wie in der letzten
Research-Studie angekündigt, hat der Erwerb der Eco-Motion Holding AG keinen
nennenswerten Einfluss auf den NAV je Aktie, da dieser im Rahmen einer
Sachkapitalerhöhung zu 6,80 EUR je Aktie und damit nahe dem fairen Aktienwert
erfolgt ist. Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs vergeben wir das Rating
"KAUFEN".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=853d18a346cba77b271f2b99b97cd85b

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 19.11.2025 (13:57 Uhr)
Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 20.11.2025 (09:00 Uhr)

