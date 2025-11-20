W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: Formycon AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Formycon AG - from First Berlin Equity Research GmbH

20.11.2025 / 17:00 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

---------------------------------------------------------------------------

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Formycon AG

     Company Name:                Formycon AG
     ISIN:                        DE000A1EWVY8

     Reason for the research:     Q3 results/FYB208 reference product
     Recommendation:              Buy
     from:                        20.11.2025
     Target price:                EUR53
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Simon Scholes

First Berlin Equity Research has published a research update on Formycon AG
(ISIN: DE000A1EWVY8). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and
increased the price target from EUR 48.00 to EUR 53.00.

Abstract:
Q3/25 revenue of EUR10.5m was well above our forecast, but the 9M/25 total of
EUR19.5m means that Formycon needs to generate EUR35.5m in the current quarter
to meet the lower end of FY/25 revenue guidance of EUR55m to EUR65m. In this
regard, a possible winning card is that Formycon is the first non-Chinese
company to complete recruitment of a pivotal trial for a Keytruda biosimilar
candidate (FYB206). Results of the FYB206 study endpoint are expected in Q1
next year. Being at the front of the pack of Keytruda biosimilar developers
means that Formycon may be able to make an early start to discussions with
the reference product manufacturer (Merck) on the timing of the FYB206
launch. The prospect of FYB206 being in the first Keytruda biosimilar launch
group should enable Formycon to secure attractive terms from potential
commercialisation partners, with whom discussions are at an advanced stage.
We assume an upfront payment of EUR20m in Q4/25 stemming from one or more
FYB206 commercialisation agreements. We also expect Q4/25 revenue to benefit
from increased sales momentum of FYB202 (Stelara biolsimilar) in both Europe
and the U.S., with business on the latter market boosted by the tie-up with
CivicaScript announced in Q3/25. On 17 November Formycon announced that the
reference product for FYB208 is Dupixent. Originally jointly developed by
Regeneron and Sanofi, Dupixent is indicated for COPD (chronic obstructive
pulmonary disease), asthma, neurodermatitis and other chronic inflammatory
diseases. H1/25 sales were USD8bn. Expiry of the active ingredient patent is
2031 in the U.S. and 2033 in the EU. Given that the FYB208 reference product
is larger than we had modelled (we had assumed annual sales of under EUR10bn),
we are raising our price target from EUR48 to EUR53. We maintain our Buy
recommendation (upside: 128%).

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Formycon AG (ISIN:
DE000A1EWVY8) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine
BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 48,00 auf EUR 53,00.

Zusammenfassung:
Der Umsatz im dritten Quartal 2025 lag mit EUR10,5 Mio. deutlich über unserer
Prognose, aber angesichts eines Gesamtumsatzes von EUR19,5 Mio. in den ersten
neun Monaten 2025 muss Formycon im laufenden Quartal EUR35,5 Mio.
erwirtschaften, um das untere Ende der Umsatzprognose für das Geschäftsjahr
2025 von EUR55 Mio. bis EUR65 Mio. zu erreichen. In dieser Hinsicht könnte es
sich als Trumpfkarte erweisen, dass Formycon als erstes nicht-chinesisches
Unternehmen die Rekrutierung für eine zulassungsrelevante Studie für einen
Keytruda-Biosimilar-Kandidaten (FYB206) abgeschlossen hat. Die Ergebnisse
des Studienendpunkts für FYB206 werden für das erste Quartal des nächsten
Jahres erwartet. Da Formycon an der Spitze der Entwickler von
Keytruda-Biosimilars steht, könnte das Unternehmen frühzeitig Gespräche mit
dem Hersteller des Referenzprodukts (Merck) über den Zeitpunkt der
Markteinführung von FYB206 aufnehmen. Die Aussicht, dass FYB206 zur ersten
Gruppe der Keytruda-Biosimilar-Produkte gehört, die auf den Markt kommen,
dürfte es Formycon ermöglichen, attraktive Konditionen von potenziellen
Kommerzialisierungspartnern zu erzielen, mit denen sich die Gespräche
bereits in einem fortgeschrittenen Stadium befinden. Wir gehen von einer
Vorauszahlung in Höhe von EUR20 Mio. im vierten Quartal 2025 aus, die sich aus
einer oder mehreren Vermarktungsvereinbarungen für FYB206 ergibt. Wir
erwarten außerdem, dass die Einnahmen im vierten Quartal 2025 von der
gestiegenen Umsatzdynamik von FYB202 (Stelara-Biosimilar) sowohl in Europa
als auch in den USA profitieren werden, wobei das Geschäft auf dem letzteren
Markt durch die im dritten Quartal 2025 angekündigte Zusammenarbeit mit
CivicaScript angekurbelt wird. Am 17. November gab Formycon bekannt, dass
das Referenzprodukt für FYB208 Dupixent ist. Dupixent wurde ursprünglich
gemeinsam von Regeneron und Sanofi entwickelt und ist für COPD (chronisch
obstruktive Lungenerkrankung), Asthma, Neurodermitis und andere
chronisch-entzündliche Erkrankungen indiziert. Der Umsatz im ersten Halbjahr
2025 belief sich auf USD8 Mrd. Das Patent für den Wirkstoff läuft in den USA
2031 und in der EU 2033 aus. Da das FYB208-Referenzprodukt umsatzstärker ist
als von uns angenommen (wir waren von einem Jahresumsatz von unter EUR10 Mrd.
ausgegangen), erhöhen wir unser Kursziel von EUR48 auf EUR53. Wir behalten
unsere Kaufempfehlung bei (Aufwärtspotenzial: 128 %).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=2be8d2526e5d3c189663de377824860b

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

---------------------------------------------------------------------------

