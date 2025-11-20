W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: Havila Kystruten AS (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Havila Kystruten AS - von Montega AG

20.11.2025 / 14:49 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Havila Kystruten AS

     Unternehmen:               Havila Kystruten AS
     ISIN:                      NO0011045429

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      20.11.2025
     Kursziel:                  105,00 NOK
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Tim Kruse, CFA

Leinen Los - Havila vereinbart umfangreiche Refinanzierung

Havila hat am Dienstagnachmittag eine umfangreiche Finanzierungsvereinbarung
bekannt gegeben. Die neue Finanzierung hat ein Volumen von 456 Mio. EUR und
löst den bisherigen Bond (ca. 331 Mio. EUR) sowie das aktuelle
Gesellschafterdarlehen (ca. 116 Mio. EUR) ab. Nach Abzug der
Transaktionskosten verbleibt Havila eine zusätzliche Liquidität von rund 4
Mio. EUR.

Die neue Finanzierung erfolgt in Form eines Financial-Lease und wird über
eine 100%- Tochter der Mehrheitsgesellschafterin Havila Holding AS
bereitgestellt. Die wesentlichen Parameter sind:

  * Laufzeit: 15 Jahre mit Call-Option nach 3 Jahren

  * Stückelung: zwei Senior-Tranchen von 250 Mio. EUR und 105 Mio. USD sowie
    eine Junior-Tranche in Höhe von 116 Mio. EUR

  * Zinskosten: ca. 10%, wobei die Junior-Tranche nach Wahl des Unternehmens
    in Cash oder Payment-in-Kind (PIK) bedient werden kann

Wir begrüßen die neue Finanzierung und sehen sie als wichtigen Baustein
unserer Equity Story. Auch wenn die Konditionen im Industrievergleich
weiterhin vergleichsweise hoch sind, sollte dieser Schritt dem Unternehmen
die notwendige Flexibilität geben, sich auf die weitere Entwicklung des
Angebots zu konzentrieren. Auf Basis einer sich sukzessive verbessernden
Profitabilität in den kommenden Jahren dürfte so zu einem späteren Zeitpunkt
eine erneute Refinanzierung zu nochmals vorteilhafteren Konditionen möglich
sein.

Insgesamt schätzen wir die Wettbewerbsposition von Havila im direkten
Vergleich mit Hurtigruten als zunehmend attraktiv ein. So erzielte Havila im
zweiten Quartal mit 74% eine höhere Auslastung als der Wettbewerber (70%),
was wir im Wesentlichen auf das attraktivere Produkt zurückführen. Hinzu
kommt die Fähigkeit, aufgrund der identischen Schiffe vermehrt Kurztrips
anbieten zu können, was die Auslastung weiter stützen dürfte und Grundlage
der bereits jetzt zu 10-15% höheren Kabinenpreise für die Buchungsperiode
2026 bildet. Per Oktober sind rund 40% der Kapazität für 2026 zu diesen
Konditionen gebucht.

Prognoseanpassung: Wir hatten in unserem Modell bereits eine Refinanzierung
im laufenden Jahr eskomptiert und passen unsere Prognose für die leicht
höher als erwarteten Zinskosten ab 2026 ff. daher von 518 Mio. NOK auf 533
Mio. NOK an. Gleichzeitig haben wir die gestiegenen Vertragseinnahmen aus
der im September mit dem norwegischen Staat vereinbarten Anpassung im Modell
ab 2025 ff. reflektiert (positiver Einmaleffekt von 76 Mio. NOK in Q3 sowie
ca. 8,7 Mio. NOK zusätzlich ab Q4/25 ff.). Gleichzeitig haben wir unsere
prognostizierte Auslastung für 2026 leicht reduziert, da die Buchungen YTD
etwas unter unserer bisherigen Erwartung liegen.

Fazit: Mit der neuen Finanzierung hat das Unternehmen einen wichtigen
Schritt zur weiteren Ergebnisverbesserung gemacht und sollte auf dieser
Basis im Jahr 2026 erstmals einen positiven FCF erwirtschaften, der in den
Folgejahren deutlich ansteigen dürfte. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung
mit einem neuen Kursziel von 105 NOK, das neben der Anpassung der
Finanzierung auch den Reverse Split der Aktie im Verhältnis 50:1
berücksichtigt.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch
erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als
ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert
sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung
von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig
orientierte Value Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär
aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega
zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top Management, profunde
Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen
Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=e227364a995527648b0c1f05fe16243c

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=8f3f373d-c611-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de

2233522 20.11.2025 CET/CEST

Havila Kystruten

