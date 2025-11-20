W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: SFC Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

dpa-AFX · Uhr
Wasserstoff
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: SFC Energy AG - from First Berlin Equity Research GmbH

20.11.2025 / 15:55 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

---------------------------------------------------------------------------

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to SFC Energy AG

     Company Name:            SFC Energy AG
     ISIN:                    DE0007568578

     Reason for the           Update
     research:
     Recommendation:          Buy
     from:                    20.11.2025
     Target price:            21,00 Euro
     Target price on sight    12 Monate
     of:
     Last rating change:      16.02.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf
                              Kaufen
     Analyst:                 Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu SFC Energy AG (ISIN:
DE0007568578) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt
seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 26,00 auf EUR 21,00.

Zusammenfassung:
Die Zahlen von SFC Energy für das dritte Quartal fielen deutlich schwächer
aus als im Vorjahreszeitraum. Während Umsatz und Bruttogewinn hinter unseren
Prognosen zurückblieben, entsprach das AEBITDA unseren Erwartungen, was auf
Kostendisziplin hindeutet. Das Management senkte die Umsatzguidance für 2025
auf das untere Ende der Spanne und die AEBITDA- und AEBIT-Guidances auf die
untere Hälfte der im Juli angegebenen Spanne. Nach dem Erwerb einer 15%igen
Beteiligung an seinem asiatischen Partner Oneberry könnte die Übernahme ein
wichtiger externer Wachstumstreiber sein, wenn SFC seine Option zum Erwerb
von 50% ausübt. Wir erwarten weiterhin ein starkes viertes Quartal, das
durch einen hohen Auftragseingang im dritten Quartal gestützt wird, haben
jedoch unsere Prognosen für 2025E und die folgenden Jahre gesenkt, um dem
schwierigen Geschäftsumfeld Rechnung zu tragen, das voraussichtlich auch das
erste Halbjahr 2026E dominieren wird. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt
ein neues Kursziel von EUR21 (zuvor: EUR26). Wir bestätigen unsere
Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 70%).


First Berlin Equity Research has published a research update on SFC Energy
AG (ISIN: DE0007568578). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his
BUY rating and decreased the price target from EUR 26.00 to EUR 21.00

Abstract:
SFC Energy's Q3 figures were much weaker than in the prior year period.
While revenue and gross profit undershot our forecast, AEBITDA was in line
with our expectation, which points to cost discipline. Management narrowed
2025 revenue guidance towards the lower end of the range, and AEBITDA &
AEBIT guidance towards the lower half of the range given in July. Following
the acquisition of a 15% stake in its Asian partner Oneberry, the takeover
could be an important external growth driver if SFC exercises its option to
acquire 50%. We still expect a strong Q4, which is underpinned by a high
order intake in Q3, but have lowered our forecasts for 2025E and the
following years to reflect the challenging business environment, which looks
set to also dominate H1/26E. An updated DCF model yields a new price target
of EUR21 (previously: EUR26). We confirm our Buy recommendation (upside: 70%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=99f0f9d5aa7ad9758f259245ec3717ae

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

---------------------------------------------------------------------------

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements,
Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content:
https://eqs-news.com/?origin_id=6eaf6185-c620-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=en

---------------------------------------------------------------------------

2233676 20.11.2025 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SFC Energy

Das könnte dich auch interessieren

Brennstoffzellenspezialist
SFC Energy wird noch verhaltener bei Prognose18. Nov. · dpa-AFX
SFC Energy wird noch verhaltener bei Prognose
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Verrechnungstöpfe nutzen
Wie clevere Verluststrategien die Steuerlast deutlich senken könnenheute, 15:37 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 16.11.2025
Wie geht's nach dem Shutdown weiter? Das sagt die Statistik16. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden