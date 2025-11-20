W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: Technotrans SE (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Technotrans SE - von Montega AG

20.11.2025 / 15:38 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Technotrans SE

     Unternehmen:               Technotrans SE
     ISIN:                      DE000A0XYGA7

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      20.11.2025
     Kursziel:                  40,00 EUR (zuvor: 43,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

Q3: Solides Umsatzwachstum bei anhaltender Margenexpansion

technotrans hat am Dienstag den Neunmonatsbericht für 2025 veröffentlicht

[Tabelle]

Solide Top Line-Entwicklung getrieben von Fokusmärkten EM und H&A: Nach der
umsatzseitig schwächeren Entwicklung im zweiten Quartal (+1,9% yoy) konnte
technotrans in Q3 wieder moderat zulegen und ein Wachstum von 4,7% ggü.
Q3/24 erzielen, sodass auch im Neunmonatszeitraum ein Plus im mittleren
einstelligen Prozentbereich zu Buche steht. Die beiden Fokusmärkte Energy
Management (EM) und Healthcare & Analytics (H&A) konnten in 9M/25 sogar
zweistellig zulegen, wobei insbesondere H&A mit einem yoy-Wachstum von 40%
aufgrund der hohen Nachfrage im Markt für Labor- und
Gepäckscanner-Anwendungen positiv hervorstach. Der prozentual wichtigste
Fokusmarkt Print (Umsatzanteil: 34%) wuchs um 8% yoy, wobei im dritten
Quartal ein wichtiger Auftrag im niedrig zweistelligen Mio.-EUR-Bereich
vermeldet werden konnte, der Flexodruckmaschinen des Partners Windmöller &
Hölscher ausstattet.

EBIT durch Kostendisziplin signifikant gesteigert: Wie bereits in den
Vorquartalen konnte technotrans sich ergebnisseitig deutlich gegenüber dem
Vorjahreszeitraum verbessern und im EBIT um 22,2% ggü. Q3/24 wachsen. Damit
verbleibt die EBIT-Marge vor dem wichtigen vierten Quartal auch nach neun
Monaten bei rund 7,0% (+2,7PP yoy). Grund für die Margenverbesserung war das
Effizienzprogramm ttSprint, welches die Kostenpunkte Vertriebskosten, allg.
Verwaltungskosten und sbA trotz des Umsatzanstiegs auf demselben Niveau
gehalten bzw. sogar durch die neue Struktur deutlich verbessert hat
(Vertriebskosten sanken um 0,8 Mio. EUR yoy).

Prognosen leicht angepasst: Trotz der insgesamt soliden 9M-Ergebnisse
korrigieren wir unsere Erwartungen sowohl auf der Top Line als auch der
Bottom Line etwas nach unten, da wir bis zuletzt noch mit einer
dynamischeren Umsatzentwicklung und Margenexpansion gerechnet hatten. Für
2026 erwarten wir weiterhin ein zweistelliges Erlöswachstum, welches
insbesondere durch die jüngsten Auftragsgewinne im Bereich Energy Management
(siehe Comment vom 15. Oktober 2025) getragen werden dürfte. Der Vorstand
selbst erwartet laut Aussagen im Earnings Call ebenfalls ein Erreichen der
Top Line-Guidance in der unteren Hälfte.

Fazit: Das Jahr 2025 wird für technotrans den ersten Schritt zum Erreichen
der Mittelfristziele (2030: >350 Mio. EUR Umsatz bei 9-12% EBIT-Marge)
darstellen. Wenngleich wir eine leicht höhere Dynamik erwartet hatten,
bleibt das Unternehmen mit solidem Wachstum und signifikanter
Margensteigerung auf einem guten Weg, während die Bewertung (EV/EBIT 2026e:
9,7) weiterhin sehr moderat bleibt. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung bei
leicht reduziertem Kursziel i.H.v. 40,00 EUR (zuvor: 43,00 EUR).



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch
erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als
ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert
sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung
von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig
orientierte Value Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär
aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega
zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top Management, profunde
Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen
Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=14d9ed2e0ecc1b0a6df9b141eb1e6c13

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=f65d516e-c61b-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2233616 20.11.2025 CET/CEST

