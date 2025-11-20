Original-Research: Technotrans SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Technotrans SE - von Montega AG 20.11.2025 / 15:38 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Technotrans SE Unternehmen: Technotrans SE ISIN: DE000A0XYGA7 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 20.11.2025 Kursziel: 40,00 EUR (zuvor: 43,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach Q3: Solides Umsatzwachstum bei anhaltender Margenexpansion technotrans hat am Dienstag den Neunmonatsbericht für 2025 veröffentlicht [Tabelle] Solide Top Line-Entwicklung getrieben von Fokusmärkten EM und H&A: Nach der umsatzseitig schwächeren Entwicklung im zweiten Quartal (+1,9% yoy) konnte technotrans in Q3 wieder moderat zulegen und ein Wachstum von 4,7% ggü. Q3/24 erzielen, sodass auch im Neunmonatszeitraum ein Plus im mittleren einstelligen Prozentbereich zu Buche steht. Die beiden Fokusmärkte Energy Management (EM) und Healthcare & Analytics (H&A) konnten in 9M/25 sogar zweistellig zulegen, wobei insbesondere H&A mit einem yoy-Wachstum von 40% aufgrund der hohen Nachfrage im Markt für Labor- und Gepäckscanner-Anwendungen positiv hervorstach. Der prozentual wichtigste Fokusmarkt Print (Umsatzanteil: 34%) wuchs um 8% yoy, wobei im dritten Quartal ein wichtiger Auftrag im niedrig zweistelligen Mio.-EUR-Bereich vermeldet werden konnte, der Flexodruckmaschinen des Partners Windmöller & Hölscher ausstattet. EBIT durch Kostendisziplin signifikant gesteigert: Wie bereits in den Vorquartalen konnte technotrans sich ergebnisseitig deutlich gegenüber dem Vorjahreszeitraum verbessern und im EBIT um 22,2% ggü. Q3/24 wachsen. Damit verbleibt die EBIT-Marge vor dem wichtigen vierten Quartal auch nach neun Monaten bei rund 7,0% (+2,7PP yoy). Grund für die Margenverbesserung war das Effizienzprogramm ttSprint, welches die Kostenpunkte Vertriebskosten, allg. Verwaltungskosten und sbA trotz des Umsatzanstiegs auf demselben Niveau gehalten bzw. sogar durch die neue Struktur deutlich verbessert hat (Vertriebskosten sanken um 0,8 Mio. EUR yoy). Prognosen leicht angepasst: Trotz der insgesamt soliden 9M-Ergebnisse korrigieren wir unsere Erwartungen sowohl auf der Top Line als auch der Bottom Line etwas nach unten, da wir bis zuletzt noch mit einer dynamischeren Umsatzentwicklung und Margenexpansion gerechnet hatten. Für 2026 erwarten wir weiterhin ein zweistelliges Erlöswachstum, welches insbesondere durch die jüngsten Auftragsgewinne im Bereich Energy Management (siehe Comment vom 15. Oktober 2025) getragen werden dürfte. Der Vorstand selbst erwartet laut Aussagen im Earnings Call ebenfalls ein Erreichen der Top Line-Guidance in der unteren Hälfte. Fazit: Das Jahr 2025 wird für technotrans den ersten Schritt zum Erreichen der Mittelfristziele (2030: >350 Mio. EUR Umsatz bei 9-12% EBIT-Marge) darstellen. Wenngleich wir eine leicht höhere Dynamik erwartet hatten, bleibt das Unternehmen mit solidem Wachstum und signifikanter Margensteigerung auf einem guten Weg, während die Bewertung (EV/EBIT 2026e: 9,7) weiterhin sehr moderat bleibt. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung bei leicht reduziertem Kursziel i.H.v. 40,00 EUR (zuvor: 43,00 EUR). 