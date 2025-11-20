OTS:               ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e.V.

Mitgliederversammlungen sprechen für weitere zwei Jahre Vertrauen aus / Hatz: "Zeit für die angekündigte Wirtschaftswende läuft uns davon" München (ots) - Wolfram Hatz wurde zum vierten Mal in Folge zum Präsidenten der bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände bayme vbm gewählt. Dies haben die bayme und vbm Mitgliederversammlungen heute bestätigt. "Die kommenden zwei Jahre werden durch den Kampf gegen die De-Industrialisierung geprägt sein. Wir brauchen dringend strukturelle Reformen, die langfristig das Wachstumspotenzial erhöhen. Uns läuft die Zeit für die zwingend umzusetzende Wirtschaftswende davon. Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Situation müssen wir die Krise aber auch als Chance begreifen. Ohne Zuversicht wird die Wirtschaftswende nicht gelingen", so bayme vbm Präsident Hatz . Wolfram Hatz (64) hat die 1880 gegründete Motorenfabrik Hatz GmbH & Co. KG mit Sitz in Ruhstorf an der Rott viele Jahre als Geschäftsführer erfolgreich geleitet. Er ist heute Hauptgesellschafter des Unternehmens, Vorsitzender des Beirats und vertrieblicher Markenbotschafter. Hatz ist seit 2019 bayme vbm Präsident. Er war bereits seit 2004 bayme vbm Vizepräsident und steht zudem seit 2019 als Präsident auch an der Spitze der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. In dieser Funktion wurde Hatz bereits im Mai dieses Jahres für weitere zwei Jahre wiedergewählt. Zu Vizepräsident*innen des bayme vbm Präsidenten wurden gewählt: - Andreas F. Karl , Andreas Karl GmbH & Co., Fahrenzhausen - lic. oec. HSG Ingrid Hunger , Hunger Maschinen GmbH, Würzburg Des Weiteren gehört dem vbm Präsidium die Vorsitzende der Kommission für Tariffragen an, Angelique Renkhoff-Mücke , WAREMA Renkhoff SE, Marktheidenfeld. Frau Renkhoff-Mücke ist auch Tarifverhandlungsführerin des vbm. Den Vorständen der Verbände bayme vbm gehören qua Amtes als Regionalvorsitzende oder durch Kooptation insgesamt folgende Persönlichkeiten für die nächsten zwei Jahre an: - Christian Amann , Geschäftsführer, Wolf GmbH, Mainburg - Dr. Lea Corzilius , Personalvorständin und Arbeitsdirektorin, ZF Friedrichshafen AG, Friedrichshafen - Dr. Udo Dinglreiter , Geschäftsführer, R. Scheuchl GmbH, Ortenburg - Dr. Jochen Haberland , Vice President Labour Relations, Fundamentales, HR, Audi AG, Ingolstadt - Ilka Horstmeier , Arbeitsdirektorin, Personal und Immobilien, Mitglied des Vorstands, BMW AG, München, - Erika Rasch, Head of Corporate Department HR, Robert Bosch GmbH, Gerlingen - Nathalie Rau , Executive Vice President Human Resources, Airbus Defence and Space GmbH, München/ Ottobrunn - Johannes Winklhofer , Geschäftsführer, iwis SE & Co. KG, München Die bayerischen Metall- und Elektroarbeitgeberverbände bayme vbm vertreten die gemeinsamen wirtschaftlichen, sozialen und politischen Interessen von rund 3.600 Mitgliedsbetrieben und gestalten die ökonomischen und gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen aktiv mit. Mit ihren Services unterstützen die Verbände ihre Mitgliedsunternehmen dabei, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und auszubauen. Ansprechpartner: Tobias Rademacher, +49 (0) 89-551 78-399, mailto:tobias.rademacher@baymevbm.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58439/6163091 OTS: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e.V.