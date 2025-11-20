Partylaune nach NVIDIA und Walmart | Robuster September-Arbeitsmartkt

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Die robusten Quartalszahlen und Aussichten von NVIDIA hauchen den Bullen mehr Optimismus ein. Die Tatsache, dass die Aktien von NVIDIA positiv reagieren, und die Kursgewinne halten, ist ein ebenfalls gutes Signal. Die Kursziele an der Wall Street steigen auf breiter Front. Die Reaktionen auf die seit gestern Abend gemeldeten Zahlen fallen insgesamt gemischt aus. Die Aktien von Palo Alto Networks stehen wegen der im Grunde nur bestätigten Aussichten schwächer. Walmart zieht dank der soliden Zahlen und Aussichten an. Man sieht einmal mehr die Sonderstellung des Einzelhändlers. Die robusten September-Arbeitsmarktdaten senken die Chance einer Dezember-Zinssenkung auf nur noch rund 20%. Wegen der verschobenen Meldung der November-Arbeitsmarktdaten, könnte die FED-Tagung sogar verschoben werden.



