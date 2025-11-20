TAGESVORSCHAU: Termine am 20. November 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 20. November 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: CTS Eventim, Q3-Zahlen 08:00 CHE: Novartis, Meet Novartis Management 2025 08:00 GBR: Halma, Halbjahreszahlen 08:30 DEU: Renk, Capital Markets Day 10:30 FRA: Valeo, Investor Day 13:00 USA: Walmart, Q3-Zahlen 13:30 USA: Warner Music Group, Q4-Zahlen 14:30 DEU: Siemens Energy, Capital Markets Day 22:15 USA: Gap, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Moderna, Capital Markets Day USA: Intuit, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 10/25 08:00 CHE: Im- und Exporte 10/25 08:00 DEU: Erzeugerpreise 10/25 08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 9/25 12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 9/25 14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 11/25 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 10/25 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/25 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Regionalpolitische Jahrestagung 2025 des Bundeswirtschaftsministeriums unter dem Motto «Wachstum durch regionale Stärke», Chemnitz Anwesend sind u. a. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. 09:30 LUX: Mündliche Verhandlung vor dem EuGH zu Staatshilfe für Condor 11:00 DEU: Pk des Touristikkonzerns Alltours zum Geschäftsjahr 2024/25 + Reisetrends Sommer 2026, Düsseldorf 12:00 DEU: Online-Roundtable der Großbank UBS mit Ausblick auf das Investmentjahr 2026 17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zu EU-Finanzkorrekturen in der Strukturförderpolitik DEU: Fachtagung Finanzaufsicht Bafin zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Frankfurt/M. U.a. mit einem Vortrag der Chefin der neuen EU-Anti-Geldwäschebehörde Amla, Bruna Szego DEU: Online-Veranstaltung Bundesverband Druck und Medien (BVDM) zur EU-Verpackungsverordnung, Berlin BEL: EU-Kommission präsentiert Vorschläge zu ergänzenden Altersvorsorgeprodukten BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém + 13.30 Pk u.a. mit Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) zur Rolle der Natur als Verbündeter im Klimaschutz und Vorstellung des weiterentwickelten deutschen Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz (ANK 2.0) SAF: Spitzentreffen von Vertretern der EU und Südafrikas Die von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen initiierte Gruppe, soll internationale Partner zusammenbringen, um Reformen und die Unterstützung der Palästinensischen Autonomiebehörde zu fördern. Erwartet werden Delegationen von etwa 60 Ländern und Organisationen.

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi