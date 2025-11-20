W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Dax Chartanalyse 20.11.2025

Technische Erholung im Dax - geht da noch mehr?

onvista · Uhr
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand23.40023.600
Dax-Unterstützung23.10023.000

Dax-Rückblick:

Der Dax konnte sich gestern ab dem späten Vormittag ausgehend vom EMA200 wie avisiert deutlich erholen und kletterte zurück über die Marke von 23.350 Punkten, bevor im Vorfeld der Nvidia-Quartalszahlen am Abend erneut Gewinnmitnahmen einsetzten. Heute Morgen startet der Index dann mit Rückenwind von Nvidia deutlich höher und notierte zeitweise wieder oberhalb der 23.400er Marke.

Dax-Ausblick: 

Der viel beachtete EMA200 im Tageschart (blaue Linie im Chartbild unten) war gestern das Sprungbrett für eine überfällige technische Zwischenerholung - mehr gelang den Käufern allerdings bislang nicht.

Die aktuell laufende Erholung könnte sich zeitlich und preislich zwar zunächst noch ein Stück weiter ausdehnen, unterhalb von 23.600 Punkten bleibt der Index jedoch weiterhin jederzeit anfällig für eine neue größere Verkaufswelle zurück unter 23.000 Punkte.

Erst ein Tagesschlusskurs oberhalb von 23.600 Punkten bringt die Käufer wieder in den Vorteil, bis dahin bleiben die Abwärtsrisiken dominant.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

