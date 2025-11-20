Trading-Chance Erdgas: Kommt der große Einbruch?

Rückblick

Der Erdgaspreis ist seit Jahresbeginn etwa fünf Prozent gefallen. In den letzten sechs Monaten gaben die Notierungen um 10 Prozent nach. Doch die hinter uns liegenden drei Monate brachten eine scharfe Rallye von über 18 Prozent. Genau diese Rallye war auch von den Intermarkets so prognostiziert worden, wie Sie weiter unten sehen werden. Saisonal ist die Zeit bis November typischerweise positiv. Warum das so ist, hatten wir bereits in unserer Vorgänger-Analyse aus dem Oktober erörtert, werden es aber gleich gerne noch einmal aufzeigen. Nun senden uns Saisonalität und Intermarkets für die bevorstehenden Monate wieder einheitliche Signale. Welche das sind wollen wir nun Schritt für Schritt erklären.

DAS steckt hinter der stabilen Saisonalität

Wer noch einmal die Analyse vom 23. Oktober nachlesen möchte, in der wir auch viele Hintergrundinformationen zum Erdgaspreis gegeben haben gelangt hier zum Artikel.

Damals hatten wir bereits aufgezeigt, dass die grobe, übergeordnete Saisonalität des wichtigen Energie-Rohstoffs mit Angebot und Nachfrage zu tun hat. Genau genommen liegt es an dem sich alljährlich turnusmäßig wiederholenden Prozess der Lagerbefüllung wischen März und November, dass die Notierungen in diesem Zeitraum in drei von vier Fällen steigen. In der Zeit zwischen November und Februar hingegen sinken die Preise in der überwältigenden Mehrzahl der Fälle, da nun von den Lagerbeständen gezehrt wird. Und genau diese Verbrauchsphase ist nun angebrochen. Abweichungen gab es nur 2018 durch die Optionsellers-Pleite oder in Jahren, in denen es einen starken Wintereinbruch gab mit überraschend kälteren Temperaturen. Saisonal zeigt der Pfeil für die nächsten Monate also ganz klar abwärts. Wichtig ist hierbei, dass Sie verstehen, dass es um Wahrscheinlichkeiten geht und es nicht etwa in Stein gemeißelte Sicherheiten sind. In 75 Prozent der Fälle fällt der Preis. Das ist ein enormer Gewinnvorteil, wenn Sie so konsequent sind, diesen alljährlich über einen langen Zeitraum auszuspielen. Wer solche Trades ein einziges Mal probiert, dessen Trade liegt quasi ein Münzwurf zugrunde: Sie können Glück haben und einen der 75% Gewinner-Trades erwischen, aber Sie könnten auch Pech haben und eine der 25 Prozent Nieten ziehen. Darum ist es wichtig, dauerhaft systematisch zu traden und keine einmaligen Versuche zu unternehmen.

Intermarkets negativ

Jeder Markt hat fundamentale Einflussfaktoren, die permanent auf die Preisbildung wirken. Das Tolle dabei ist: Zwischen Ursache und Wirkung gibt es teils erhebliche Zeitverzögerungen, woraus wir als Trader einen enormen Vorteil ziehen können. Einflussfaktoren, die mit Zeitversatz wirken, können andere Rohstoffpreise sein, die bei der Produktion und dem Transport verwendet werden und in den Preis eingerechnet werden, aber auch in besonderem Maße Währungen, wie zum Beispiel der Dollar.

Bei unserem RW Forecast geht es nicht darum, Hellseherei zu betreiben und die präzisen Hochs und Tiefs vorher zu sagen. Schön, wenn das mal gelingt. Doch die eigentliche Intention ist, die groben Schwünge mit gutem Timing antizipieren zu können und die Wahrscheinlichkeiten für erfolgreiche Trades zu erhöhen. Natürlich ist ein solches Modell zwingend immer eine Vereinfachung der sehr komplexen Realität. Man nutzt ein bis zwei Haupteinflussfaktoren, kann aber selbstverständlich die selten oder gar einmal auftretenden Einflussgrößen nicht einkalkulieren. Darum wird man auch niemals eine Trefferquote von 100 Prozent erreichen. Im nachfolgenden Chart sehen Sie rot den Forecast. Wenn man bedenkt, dass das Instrument den zu erwartenden Verlauf über 12 Monate voraus zeichnet, sind die Treffer hoch und das Timing ausgezeichnet. Dies können Sie anhand der jüngsten anderthalb Jahre ersehen, wo die meisten Schwüngen sehr präzise „getimed“ waren.

Ausblick: Obwohl der Forecast nur Intermarkets nutzt und keinerlei saisonalen Einflüsse berücksichtigt, zeichnet er ein nahezu identisches Bild, wie die Saisonalität. Die Prognosekurve zeigt bis in die zweite Februarhälfte abwärts.

Fazit

Saisonalität und Intermarkets zeichnen ein einheitliches Bild. Beide Faktoren deuten auf fallende Notierungen hin. Wie bereits betont darf man daraus nicht den Schluss ziehen, dass es sich um einen sicheren Trade handele und unverhältnismäßig viel Geld eingesetzt werden könne. So darf ein Trader nie denken und schon gar nicht handeln! Die Wahrscheinlichkeiten für fallende Preise sind erhöht. Doch es ist letztlich ein einziger Trade. Um derartige statistische Vorteile sicher ausgespielt zu haben braucht es dutzende, idealerweise gar hunderte von Wiederholungen. Wer also zumindest über 10 Jahre derartig qualitativ hochwertige Setups handelt, hat mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gutes Geld verdient. Einzelne Trades können und werden aber auch fehlschlagen, weshalb die Einsatzhöhe stets so gewählt werden sollte, dass man oft falsch liegen kann. Nur das sichert das eigene Überleben. Mit welchem Produkt Sie diese Chance ausnutzen könnten zeigen wir nachfolgend auf.

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf Erdgas

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Short Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 4,986 US-Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 4,76 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 9,89. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet PJ497L.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 4,8-5,2 USD

Unterstützungen: 3,8 und 4,2 USD

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf Erdgas

Basiswert Erdgas WKN PJ497L ISIN DE000PJ497L8 Basispreis 4,986 USD K.O.-Schwelle 4,986 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 9,89 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

