US-Wirtschaft schafft deutlich mehr Stellen als erwartet

Die US-Wirtschaft hat im September deutlich mehr Stellen als erwartet aufgebaut. Die wegen des "Shutdowns" verspäteten Daten zeigen einen Aufbau von 119.00 Arbeitsplätzen außerhalb der schwankungsanfälligen Landwirtschaft.

Analysten hatten lediglich mit einem Plus von 53.000 Jobs gerechnet. Allerdings wurden die Daten für den Monat zuvor nach unten revidiert. Demnach sind in der größten Volkswirtschaft der Welt im August 4.000 Stellen weggefallen, nachdem zuvor ein Anstieg um 22.000 gemeldet worden war.

Unterdessen stieg die Arbeitslosenquote von 4,3 auf 4,4 Prozent. Zugleich sanken die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe um 8.000 auf 220.000. Hier waren 227.000 Erstanträge erwartet worden. Das Plus der Stundenlöhne im September fiel mit 0,2 Prozent indes etwas geringer als erwartet aus.

Wegen des rekordlangen Stillstands der US-Regierung blieb die Veröffentlichung von diversen Konjunkturdaten wochenlang aus. Die Märkte hatten befürchtet, dass die ersten Daten nach Ende des Shutdowns auf eine fragilere US-Wirtschaft hindeuten könnten.

Die nun veröffentlichten Daten fielen jedoch weitgehend erwartungsgemäß aus, mit Ausnahme des überraschend starken Stellenaufbaus. Der deutsche Leitindex Dax reagierte daher in einem starken Marktumfeld leicht positiv auf die Zahlen. An der Wall Street zeichnet sich eine festere Eröffnung ab. Hauptverantwortlich dafür dürften aber die am Vorabend veröffentlichten Quartalszahlen von Nvidia sein, die über den Erwartungen lagen.