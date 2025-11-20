Weimer trennt sich von Verlagsanteilen
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) trennt sich wegen der Debatte um mögliche Interessenkonflikte von seinen Anteilen an seinem Verlag Weimer Media Group. Dies bestätigte eine Sprecherin des Beauftragten für Kultur und Medien der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet./vsr/DP/mis
