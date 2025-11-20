"Wir gehen nun davon aus, dass die Fed ihre nächste Zinssenkung verschieben wird"

Der erste Arbeitsmarktbericht der US-Regierung nach dem Ende der Teilschließung von Behörden zeigt einen unerwartet starken Anstieg der Beschäftigung. In der größten Volkswirtschaft der Welt wurden im September 119.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft geschaffen, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte.

Analysten hatten im Schnitt nur 51.000 neue Jobs erwartet. Die Arbeitslosenquote stieg allerdings um 0,1 Prozentpunkte auf 4,4 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit Herbst 2021. Das sagen Ökonomen zu den Daten:

Thomas Gitzel, Chefvolkswirt bei der VP Bank: "Besser eine Zahl als gar keine Zahl. So muss der heutige Arbeitsmarktbericht aufgefasst werden. Der Arbeitsmarktbericht für September liefert lediglich weitere Indikationen zum aktuellen Zustand am US-Jobmarkt. Aufgrund des US-Regierungsstillstandes werden in den kommenden Wochen nach und nach wichtige Daten nachgeliefert werden. Damit wird sich das konjunkturelle Bild der US-Wirtschaft wieder schärfen - gegenwärtig ist es noch verpixelt. Einschränkend gilt allerdings, dass der Regierungsstillstand auch das Wachstum belastet hat und somit ein weiterer Sonderfaktor berücksichtigt werden muss."

Samuel Tombs, Chefvolkswirt USA beim Analysehaus Pantheon Macroeconomics: "Dieser Bericht lässt eine geldpolitische Lockerung im Dezember weiterhin im Bereich des Möglichen. Die Beschäftigungszahlen steigen deutlich, allerdings steigt die Arbeitslosenquote. Wir gehen davon aus, dass die Schätzung der Beschäftigungszahlen für September die Stärke der Arbeitskräftenachfrage deutlich überschätzt. Der saisonale Anstieg der Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft ist der höchste, der jemals für September verzeichnet wurde."

Paul Ashworth, Analyst bei Capital Economics: "Insgesamt ist der Arbeitsmarktbericht etwas besser als erwartet, was die Fed-Vertreter beruhigt, die sich Sorgen um die Abwärtsrisiken für den Arbeitsmarkt gemacht hatten. Wir gehen nun davon aus, dass die Fed ihre nächste Zinssenkung bis Januar verschieben wird."

Ralf Umlauf, Analyst bei der Landesbank Hessen-Thüringen: "Solide Beschäftigungslage im September. Das Stellenplus in der US-Wirtschaft fällt signifikant größer aus als erwartet. Die Arbeitslosenquote aber ist leicht gestiegen, liegt jedoch auf einem im historischen Vergleich niedrigen Niveau. Die Unterbeschäftigungsquote hat dagegen nachgegeben. Derweil ist die Lohnentwicklung weiterhin dynamisch."