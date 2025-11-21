W​e​r​b​u​n​g ausblenden

APA ots news: Die Zukunft finanzieren: Kapital aus neuen Quellen

dpa-AFX · Uhr
    OeNB-Konferenz erforscht Kapitalquellen abseits des  
Bankensektors zur Förderung von Wachstum und Innovation in 
CESEE 

Wien (APA-ots) - "Gut funktionierende Kapitalmärkte können Vorteile  
bringen - für 
Haushalte wie für die gesamte Wirtschaft", sagte Nationalbank- 
Gouverneur Martin Kocher am Freitag in Wien bei der Herbstkonferenz 
der OeNB. Die Konferenz untersuchte, wie die Finanzsysteme der 
Zukunft aussehen müssen, um Wachstum, Innovation und Konvergenz in 
Zentral-, Ost- und Südosteuropa und in der EU zu unterstützen. 

"Gut funktionierende, tiefe und liquide Kapitalmärkte und eine 
damit einhergehende breitere Beteiligung an diesen Märkten können 
Vorteile bringen - für Haushalte wie für die gesamte Wirtschaft. Sie 
ermöglichen Unternehmen einen verbesserten Zugang zu 
Finanzierungsmitteln und helfen Privatpersonen dabei, ihr Vermögen 
vermehrt in Produkte mit höheren Renditen anzulegen. Auch für die 
Geldpolitik der heutigen Zeit haben gut funktionierende Kapitalmärkte 
an Bedeutung gewonnen." So lautete die Kernbotschaft von OeNB- 
Gouverneur Martin Kocher bei der Eröffnung der Conference on European 
Economic Integration (CEEI 2025) am Freitag. Die eintägige Konferenz, 
die von der Oesterreichischen Nationalbank in ihren Räumlichkeiten in 
Wien veranstaltet wurde, stand unter dem Motto: "Die finanzielle 
Zukunft der CESEE-Länder: Wachstum und Innovation finanzieren" ( 
Originaltitel: CESEEs financial future: funding growth and 
innovation). 

Wachstum, Innovation und Konvergenz - bloß wie? 

Das war die zentrale Frage, die im Rahmen der CEEI 2025 
beleuchtet wurde. Die Anwesenden waren sich einig: Die Länder in 
Zentral-, Ost- und Südosteuropa (CESEE) brauchen bessere 
Kapitalmärkte. Sie müssen vielfältigere Finanzierungsquellen 
erschließen, die über Bankkredite hinausgehen. Dazu braucht es 
bessere Infrastruktur und mutige regulatorische Reformen. Auch andere 
Maßnahmen sind gefragt, um Investor:innen zu motivieren, Start-up- 
Unternehmen in CESEE zu finanzieren, und auch private Haushalte zu 
ermutigen, ihr Geld am dortigen Kapitalmarkt anzulegen. "Wenn wir die 
Innovationskraft Europas stärken wollen, müssen wir auch in den 
Ländern Zentral-, Ost- und Südosteuropas neue Wege der Finanzierung 
ermöglichen. Nur so können wir das enorme Potenzial der Region heben, 
unsere Wettbewerbsfähigkeit sichern und unseren Lebensstandard 
schützen", so OeNB-Vize-Gouverneurin Edeltraud Stiftinger bei einer 
der Podiumsdiskussionen im Rahmen der Konferenz. 

Die bei der Konferenz versammelten Expert:innen diskutierten 
unterschiedliche Ansätze, darunter die EU-weite Spar- und 
Investitionsunion, regionale Harmonisierungsinitiativen und nationale 
Strategien zur Vertiefung der Kapitalmärkte. Alle diese Anstrengungen 
verfolgen das Ziel, über die treffsichere Bereitstellung von 
Finanzierungsmitteln produktivitätssteigernd zu wirken und damit 
Wirtschaftswachstum sowie den ökologischen und digitalen Wandel 
voranzutreiben. 

CEEI 2025 - die Gästeliste 

An der Konferenz nahmen Fachleute aus aller Welt teil, die 
ausführten, wie man Kapital aufstellt und Gelder dorthin bekommt, wo 
sie benötigt werden - darunter Keynote-Speaker Nicolas Véron (Bruegel 
und Peterson Institute for International Economics) und Keynote- 
Speakerin Manju Puri (Duke University). Eine Podiumsdiskussion mit 
Spitzenvertreter:innen aus CESEE-Zentralbanken rundete die Konferenz 
ab. Thema dabei waren die aktuelle Kapitalmarktsituation in CESEE, 
die Rolle von grenzüberschreitenden Initiativen und Fintech- 
Innovationen sowie die Rolle von Zentralbanken und allgemeine 
Auswirkungen auf die Finanzstabilität. 

Hintergrundinfo: Conference on European Economic Integration ( 
CEEI) 

Die CEEI ist eine von der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) 
veranstaltete Konferenz, die jeden Herbst führende Persönlichkeiten 
aus Geldpolitik, Wirtschaftsforschung und Finanzwesen zusammenbringt. 
Wiederkehrender Fokus der Konferenz ist die Perspektive der 
Volkswirtschaften Zentral-, Ost- und Südosteuropas, die einen 
Forschungsschwerpunkt der OeNB darstellen. 

Weitere Informationen finden Sie auf der Website der OeNB . 

Rückfragehinweis: 
   Oesterreichische Nationalbank 
   Mag.a Marlies Schroeder, MiM 
   Telefon: (+43-1) 404 20-6900 
   E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at 
   Website: https://www.oenb.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0102    2025-11-21/12:05
