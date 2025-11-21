W​e​r​b​u​n​g ausblenden

APA ots news: HYPO NOE Filialen leuchten orange als Zeichen gegen Gewalt an...

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

APA ots news: HYPO NOE Filialen leuchten orange als Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Die HYPO NOE Landesbank unterstützt erneut die Kampagne  
"Orange the World" der Vereinten Nationen gegen Gewalt an 
Frauen und lässt Filialen orange erleuchten. 

St. Pölten (APA-ots) - "Jede dritte Frau ab 15 Jahren ist in Österreich  
von körperlicher 
und/oder sexueller Gewalt betroffen. Mehr als jede vierte Frau erlebt 
sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Diese Zahlen sind seit Jahren 
unverändert. Umso wichtiger ist es daher für uns als Landesbank, 
weiterhin Aufmerksamkeit für diese Themen zu schaffen. Denn Frauen 
haben das Recht, überall und jederzeit sicher leben zu können. 
Deshalb unterstützen wir erneut aus voller Überzeugung die UN- 
Kampagne Orange the World und lassen als Zeichen dafür unsere 
Filialen in orange erstrahlen", erklärt HYPO NOE Vorstand Wolfgang 
Viehauser. 

16 Tage lang leuchten die Monitore in den Filialen der HYPO NOE 
Landesbank in Niederösterreich und Wien orange. Die kräftige Farbe 
ist das Kennzeichen der Aktion der Vereinten Nationen "Orange the 
World", die auf das weiterhin präsente Thema Gewalt an Frauen 
aufmerksam machen soll. Die Texte auf den Bildschirmen in den 
Filialen, aber auch Posts auf den Social Media Kanälen der Bank 
bieten Aufklärung rund um das Thema und zeigen auch das Handzeichen, 
mit dem man in Notfällen auf sich aufmerksam machen kann: Start ist 
die geöffnete Hand, anschließend wird der Daumen in die Handfläche 
gelegt, die Finger umschließen den Daumen und öffnen sich wieder. 
Zuletzt wurde ein Fall im Industrieviertel bekannt, wo eine Frau dank 
des Handzeichens Hilfe erhielt: Einem Passanten fiel das Handzeichen 
auf und schritt ein, wie der Kurier berichtet. 

Zwtl.: Über die UN-Kampagne "Orange the World" in Österreich 

Zwischen 25. November, dem "Internationalen Tag gegen Gewalt an 
Frauen, und dem 10. Dezember, dem "Internationalen 
Menschenrechtstag, findet jedes Jahr die Kampagne der Vereinten 
Nationen gegen Gewalt an Frauen statt. In diesen 16 Tagen werden als 
Zeichen gegen Gewalt an Frauen zahlreiche Gebäude orange beleuchtet. 
Viele Unternehmen sensibilisieren auch durch Aufklärungsarbeit auf 
unterschiedlichen Kanälen für das Thema Gewalt an Frauen. 

HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 

Die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG ist die 
größte und älteste Landesbank Österreichs. Seit über 130 Jahren ist 
sie daher verlässliche Geschäftsbank, stabile Landesbank und 
spezialisierte Hypothekenbank. Mit dem Land Niederösterreich als 100% 
-Eigentümer kann die Landesbank auf eine sichere Basis bauen. Die 
HYPO NOE setzt auf Regionalität, Kundinnen- und Kundennähe und 
Nachhaltigkeit. Wesentliche Bausteine der Strategie sind der weitere 
Ausbau moderner digitaler Services, die persönliche 
Beratungskompetenz im Filialnetz und die Finanzierung von Projekten 
mit gesellschaftlichem Mehrwert. 

Mit dem soliden Emittentenrating 'A' mit "stabilem" Ausblick 
durch Standard & Poors zählt das Institut zu den bestbewerteten und 
somit sichersten Banken Österreichs. Im Bereich Nachhaltigkeit 
unterstreicht der "Prime"-Status von ISS ESG, dass die HYPO NOE 
Landesbank zu den Besten der Branche gehört. 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service 
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   Florian Liehr 
   Pressesprecher & Leitung Kommunikation HYPO NOE 
    
   Tel.: +43 (0)5 90 910-1235 
   Mobil: +43 (0) 664 88307399 
   Mail: florian.liehr@hyponoe.at 
   Web: www.hyponoe.at 
   FB: www.facebook.com/hypo.noe/ 
   Instagram: www.instagram.com/hypo.noe/ 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/5667/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0043    2025-11-21/09:59
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Orange
APA
Orange ADR

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Verrechnungstöpfe nutzen
Wie clevere Verluststrategien die Steuerlast deutlich senken könnengestern, 15:37 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 16.11.2025
Wie geht's nach dem Shutdown weiter? Das sagt die Statistik16. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden