Bundesbank-Präsident: Europa muss bei Produktivität gegenüber USA aufholen

FEuropa darf nach Worten von Bundesbank-Präsident Joachim Nagel bei der Produktivität nicht weiter hinter die USA zurückfallen.

Die Arbeitsproduktivität sei in den USA seit 1995 um fast 61 Prozent gestiegen, in der Europäischen Union jedoch nur um gut 39 Prozent, sagte Nagel auf dem European Banking Congress am Freitag in Frankfurt. Fast die Hälfte dieses Rückstands sei allein in den vergangenen fünf Jahren entstanden. Hier müsse man gegensteuern. "Will Europa den Lebensstandard auch für zukünftige Generationen anheben, müssen wir das Produktivitätswachstum ankurbeln", betonte Nagel laut Redetext.

Notenbanker fordert Vereinfachung von Vorschriften

Als Gründe für die jüngste Verschärfung nannte Nagel unter anderem die deutlich expansivere US-Finanzpolitik, den Energiepreisschock infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine sowie unterschiedliche Effekte während der Corona-Pandemie. Gleichzeitig zeichnete der Bundesbank-Präsident jedoch ein positiveres Bild beim Lebensstandard.

Hier sei die Lücke deutlich geringer, da Europa das schwächere Produktivitätswachstum teilweise durch einen höheren Arbeitseinsatz ausgeglichen habe. Das reale Bruttoinlandsprodukt pro Kopf sei in den USA von 1995 bis 2024 um 58 Prozent gestiegen und in Europa um 50 Prozent.

Um das Produktivitätswachstum anzukurbeln, forderte Nagel unter anderem, Vorschriften auf EU-Ebene zu vereinfachen und zu harmonisieren. Ein optionaler, EU-weiter Rechtsrahmen könne Unternehmen helfen, schneller zu expandieren. Zudem sei es entscheidend, den Zugang zu Kapital zu verbessern, insbesondere zu Wagniskapital für Start-ups. Dafür müsse die Kapitalmarktunion zügig vollendet werden, erklärte der Bundesbankpräsident.