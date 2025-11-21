W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Bundesrat stoppt Sparpaket für stabile Krankenkassenbeiträge

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BERLIN (dpa-AFX) - Das Sparpaket für stabile Krankenkassenbeiträge im neuen Jahr ist vorerst gestoppt. Der Bundesrat rief zu dem im Bundestag beschlossenen Gesetz mit Ausgabenbremsen für die Kliniken den Vermittlungsausschuss an./sam/DP/nas

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Verrechnungstöpfe nutzen
Wie clevere Verluststrategien die Steuerlast deutlich senken könnengestern, 15:37 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 16.11.2025
Wie geht's nach dem Shutdown weiter? Das sagt die Statistik16. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden