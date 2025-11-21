Bundesrat stoppt Sparpaket für stabile Krankenkassenbeiträge
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Das Sparpaket für stabile Krankenkassenbeiträge im neuen Jahr ist vorerst gestoppt. Der Bundesrat rief zu dem im Bundestag beschlossenen Gesetz mit Ausgabenbremsen für die Kliniken den Vermittlungsausschuss an./sam/DP/nas
