Cembra ernennt Bernardo de Barros Franco zum Chief Customer & Growth Officer

Zürich, 21. November 2025 – Per 1. Dezember 2025 stösst Bernardo de Barros Franco als Chief Customer & Growth Officer und Mitglied der Geschäftsleitung zu Cembra.

Mit der Ernennung von Bernardo de Barros Franco zum Chief Customer & Growth Officer bündelt und ergänzt Cembra ihre Expertise in den Bereichen Kundenbetreuung, Marketing und Digitalisierung, um Wachstum und Innovation in allen Geschäftsbereichen zu fördern.

Bernardo de Barros Franco verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Entwicklung, Skalierung und Monetarisierung digitaler Produkte in den Bereichen Fintech, Digital Banking, E-Commerce, SaaS und Marktplätze. Er war in leitenden Positionen unter anderem für Mercado Libre, OLX (eine Tochtergesellschaft von Prosus) und Uber tätig. Ausserdem hat er die digitale Bank von SumUp in Brasilien aufgebaut und mehrere Start-ups gegründet. Bernardo de Barros Franco hat einen Bachelor in Computertechnik und einen MBA.

Holger Laubenthal, CEO von Cembra, sagte: «Diese Ernennung ist ein logischer Schritt in unserer strategischen Transformation. Mit Bernardo de Barros Francos umfassender digitaler und unternehmerischer Erfahrung stärken wir unsere Fähigkeiten und bekräftigen unser Engagement, unseren Kundinnen und Kunden einen grösseren Mehrwert zu bieten – unterstützt durch unser starkes und erfahrenes Team.»

Über Cembra

Cembra ist eine führende Schweizer Anbieterin von innovativen Finanzierungs- und Zahlungslösungen. Unsere Produktepalette umfasst Privatkredite und Fahrzeugfinanzierungen, Kreditkarten, das Angebot von damit zusammenhängenden Versicherungen sowie Rechnungsfinanzierungen und Sparprodukte.



In unseren Geschäftsbereichen Lending und Payments betreuen wir über 2 Millionen Kundinnen und Kunden in der Schweiz und beschäftigen mehr als 850 Mitarbeitende aus rund 40 Ländern. Wir haben unseren Hauptsitz in Zürich und sind in der ganzen Schweiz über unser Filialnetz und unsere Online-Vertriebskanäle sowie über unsere Kreditkartenpartner, unabhängige Vermittler und Autohändler tätig.



Wir sind seit 2013 als unabhängige Schweizer Bank an der SIX Swiss Exchange kotiert. Cembra wird von Standard & Poor's mit A- bewertet und ist von führenden ESG-Ratingagenturen für ihre starke Leistung im Bereich Nachhaltigkeit anerkannt.

